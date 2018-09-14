Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama kapsamında durdurulan araç sürücüsünün kimliğinin ve sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Aracını bırakarak kaçmaya çalışan zanlı yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis merkezinde sorgulanan zanlının Sedat Ö. olduğu belirlendi. Sedat Ö.'nün Genel Bilgi Taraması'nı (GBT) yapan ekipler, zanlı hakkında 353 ayrı suç kaydı bulunduğunu 15 ayrı suçtan halen aranması olduğunu belirledi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.