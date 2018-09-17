Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, saat 10.30 sıralarında Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Karaöz koylar mevkiinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangına, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına, 2 helikopter, 1 ambfibi uçak ve yaklaşık 50 arazözle müdahale ediliyor. Bölgede, evlerin ve seraların olduğu biliniyor.