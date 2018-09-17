Edinilen bilgilere göre, saat 10.30 sıralarında Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Karaöz koylar mevkiinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangına, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına, 2 helikopter, 1 ambfibi uçak ve yaklaşık 50 arazözle müdahale ediliyor. Bölgede, evlerin ve seraların olduğu biliniyor.
Kumluca’da ormanlık alanda yangın
17.09.2018 - 12:41 | Son Güncelleme: 17.09.2018 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler : Antalya,yangın,
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