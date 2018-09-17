Edinilen bilgilere göre, saat 10.30 sıralarında Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Karaöz koylar mevkiinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangına, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına, 2 helikopter, 1 ambfibi uçak ve yaklaşık 50 arazözle müdahale ediliyor. Bölgede, evlerin ve seraların olduğu biliniyor. 