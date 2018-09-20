TEKNOFEST İstanbul öncesinde Türk Yıldızları İstanbul Boğazı’nda nefes kesen bir gösteri düzenledi. Gösteri sırasında alçak uçuş gerçekleştiren Türk Yıldızları yaptıkları akrobatik hareketlerle kendilerine hayran bıraktı. Heyecan verici gösteriyi izlemek isteyen çok sayıda vatandaş ise İstanbul Boğazı’na akın etti. Doğan Can Cesur İHA
Türk Yıldızları İstanbul semalarında
20.09.2018 - 08:49 | Son Güncelleme: 20.09.2018 - 08:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi hedeflerinde önemli rol oynayan kuruluşların paydaşlığında düzenlenen TEKNOFEST İstanbul yarın başlıyor.
Etiketler : türk yıldızları,teknofest,
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