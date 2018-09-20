Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEKNOFEST İstanbul öncesinde Türk Yıldızları İstanbul Boğazı’nda nefes kesen bir gösteri düzenledi. Gösteri sırasında alçak uçuş gerçekleştiren Türk Yıldızları yaptıkları akrobatik hareketlerle kendilerine hayran bıraktı. Heyecan verici gösteriyi izlemek isteyen çok sayıda vatandaş ise İstanbul Boğazı’na akın etti. Doğan Can Cesur İHA