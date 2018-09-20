Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Avcılar’da oturan ve çeşitli suçlardan sabıkası olan 37 yaşındaki Emine Ş. apartman komşusunu sırtından ve kaburgasından bıçaklayınca gözaltına alındı. 8 Temmuz 2018 Pazar günün gözaltına alınan kadın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. İfadesinin alınması için adliye nezarethanesinde bekleyen Emine Ş. bir anda nezarethaneden kaçarak adliye koridorunda gördüğü zabıt katibi Yeliz B.’ye saldırdı.



SAÇLARIMI DERİSİNİ KOPARIRCASINA ÇEKTİ

Uğradığı saldırı sonrası yere düşen ve saç derisi kopan Yeliz B.’yi polis ve adliye güvenlikleri son anda kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yeliz B. verdiği ifadede kendisini savunacak fırsatı dahi olmadığını söyleyerek, “Elleri kolları kelepçesiz vaziyette bulunan şahıs öncelikle saçlarımdan tutarak beni yere devirdi, sonrasında tüm gücü ile saçlarımın derisini koparırcasına çekti. Beni yerde sürükleyerek defalarca kafamı saçlarımdan tutarak yere vurdu. Bu şekilde yaklaşık 3-5 dakika beni acımasızca darp etti” dedi.

POLİSTEN ŞİKAYETÇİ OLDU



Baygın şekilde hastaneye kaldırılan genç katip kendisini darp eden şüpheliden ve onu elinden kaçıran polislerden şikayetçi oldu.