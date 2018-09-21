Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay gece saat 1 sularında Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul yolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Ayaş istikameti Şeker Kavşağı'nda 34 KV 5071 plakalı araç, Şeker Üst Geçidi'nde bakım onarım çalışması yapan 06 U 4980 plakalı vincin sabitleme ayağına çarptı. Çarpma sonucu 34 KV 5071 plakalı araç içerisinde bulunan Erkan Ö, Enis Berk Ö. ve Mertcan G. olay yerinde yaşamını yitirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından Erkan Ö, Enis Berk Ö. ve Mertcan G.’nin yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Erkan Ö, Enis Berk Ö. ve Mertcan G. Cansız bedenleri Ankara Keçiören Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan, üst geçitte çalışma yapan 5 kişi ise ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.