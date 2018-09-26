Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti. Yağmurla birlikte etkili olan rüzgar, zaman zaman İstanbullulara zor anlar yaşattı.

SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıkları bölgede mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu bölgenin doğusu (İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya) ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.





MARMARA’DA FIRTINA DEVAM EDİYOR



Marmara Denizi’nde dünden bu yana etkili olan fırtına deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlemeye devam ediyor. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.







İDO'DAN SEFER İPTALLERİ



İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferleri ile Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferleri yapılmayacak.





Yarın etkisini kaybedecek



Meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıda "Halen ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan (poyraz) kuvvetli esen rüzgarın, Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.