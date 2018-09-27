Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle aktif hâle getirilen Eymir Kuş Halkalama İstasyonu, 6 yıl aradan sonra bu yıl ilkbahar döneminde yeniden faaliyete başladı. İstasyonda bulunan bilim insanları, iki haftada 35 farklı türden 843 kuş halkaladı, 14 kuş türüne ilişkin yeni veriler elde etti. İstasyonda yürütülecek halkalama çalışmalarıyla kuşların göç yollarının, kışlama ve üreme alanlarının, göç takvimi ve stratejilerinin, popülasyon dinamiklerinin daha iyi anlaşılması hedefleniyor. Türkiye Ulusal Halkalama Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Can Bilgin, kuş göçü araştırmalarının, küresel iklim değişikliğini izlemek için ideal bir metot olduğunu bildirdi. Kuş tür kompozisyonu ve sayılarında veya göç takviminde gözlenen değişimlerin bir çeşit erken uyarı sistemi olduğunu belirten Bilgin, istasyonda halkalanan bazı kuş türlerinin bu konuda dikkate değer bir işaret olabileceğini ifade etti. Bilgin, "Eylül ayı sonunda rastlanan kızılgerdan ve çıvgın türleri, erken başlayacak kış şartlarının işareti" ifadesini kullandı. İHA