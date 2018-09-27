Bahçelievler durağında bir metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Avcılar yönüne giden bir metrobüs, Bahçelievler durağında arızalandı. Arıza nedeniyle durakta uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, metrobüslerin geçişleri her iki yönde de kontrollü olarak sağlanıyor. Arızalan metrobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Metrobüs arıza yapınca uzun kuyruk oluştu
27.09.2018 - 10:28 | Son Güncelleme: 27.09.2018 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahçelievler'de seyir halindeki bir metrobüs arızalandı. Arıza nedeniyle seferler kontrollü yapılıyor. Metrobüs duraklarında uzun araç kuyrukları oluştu.
Etiketler : Bahçelievler,metrobüs kazası,
582135 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/582135.aspx
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