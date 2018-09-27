Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat Arıcılar Birliği'ne bağlı arıcıların kovanlarında çok sayıda ölüm olaylarının yaşanması üzerine yapılan araştırmada şaşırtıcı rakamlara ulaşıldı. Yaklaşık bin 500 kolonide Japon eşek arılarının 12 milyon civarında bal arısının telef ettiği öğrenildi. Ağırlıklı olarak Turhal ve Almus ilçelerinde bal üreticilerinin yaşadığı sıkıntı üzerine araştırma başlatıldı. Asıl vatanı doğu Asya olduğu öğrenilen Japon arılarının kuraklık dönemlerinde çoğaldığı kaydedildi. Kanat genişlikleri 7 santimetreyi bulan tek bir Japon eşek arısı dakikada 40 tane bal arısını öldürebiliyor. Ortalama 20-30 Japon arısı binlerce bal arısından oluşan kolonileri saatler içerisinde yok edebiliyor.

12 milyon arı telef oldu, zarar 600 bin TL

Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, yaklaşık olarak 200'e yakın arıcının Japon arılarından etkilendiğini ifade ederek,"Bu arıcılarımızın ortalama olarak 5-10 arasında kolonileri söndü. Arılarımız kışlamada olduğu için şuan mevcutları 8-12 bin arasında. Bunların hesabını yaptığımızda yaklaşık 12 milyon canlı arının tükendiğini görüyoruz. Maddi olarak üyelerimize zararı ise yaklaşık 600 bin lira gibi bir rakam. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konuyu Bakanlığa bildirdi. İnşallah kısa sürede çözüm bulacağız arıcılarımızın derdine derman olmaya çalışacağız" dedi.

Tokat'ta mevsimin kurak geçmesi nedeni ile Japon arılarının sayısında artış olduğunu ifade eden Demir, "Önceki yıllara göre aşırı bir çoğalan Japon arılarının kovanlarımıza musallat olma durumları var. Önceki yıllarda eşek arısı oluyordu, ama bu kadar zararı olmuyordu. Yaklaşık 2-3 santimetre arasında olan bu arı türünün yuvalarını toprağın altına yaptığını ve öldürdükleri arıları yuvalarına götürerek üzerine yumurtlayarak çoğaldığını öğrendik. Bunlar İnternet aracılığı ile öğrendiğimiz bilgiler, kısa sürede bizlerde teknik bilgi öğreneceğiz. Önceki yıllarda kovanlarda bu kadar ölüm olmadığı için fark edememiştik" diye konuştu.