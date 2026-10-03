Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %4,88 geriledi ve 12.270’ten kapanış yaptı. Endeks, düşüş serisini üçüncü haftaya taşıdı. Fonlarla ilgili süreç devam ederken; Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Endekste 12.000 ve 11.800 seviyelerini destek olarak izliyoruz. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise 12.640 ve 12.800 direnç konumunda” denildi. Bu arada haftanın yükselen ve düşen hisseleri de belli oldu.

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Piyasalarda bu hafta, önemli gelişmeler ve hareketli fiyatlamalarla geride kaldı. Gündemin ana başlıklarından biri, fon tasfiye süreci oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında “Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu, yatırım fonlarının işlemlerine yönelik inceleme başlattı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise tasfiyesine karar verilen Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy tarafından kurulan fonların yatırımcılarına ara ödeme yapılmasına karar verdi. Nihai tasfiye sonucunun beklenmeyeceği ödemelerde, önceliğin para piyasası fonlarına verilmesi ve kişi başına yapılacak ödemenin ilk olarak 1 milyon TL ile sınırlandırılması kararlaştırıldı.

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EKONOMİK VERİLER

Makroekonomik veriler tarafında, eylül ayında ekonomik güven endeksi 101,3 seviyesine yükselerek Haziran 2023’ten bu yana en yüksek değerini aldı.

İşsizlik oranı 0,3 puan düşüşle yüzde 7,8’e geriledi. Ağustos ayında dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 22,3 artarak 5,24 milyar dolara yükseldi.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Tüketici Fiyat İndeksi de eylülde aylık yüzde 2,11 arttı. Aylık olarak en hızlı artış yüzde 22,59 ile eğitim grubunda gerçekleşti.

Borsada 3 haftalık düşüş serisi! En çok bu hisseler yükseldi…

YABANCI HİSSE ALDI, TAHVİL SATTI

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışı yerleşikler 25 Eylül haftasında hisse senetlerinde 358,6 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) 409,9 milyon dolarlık net satış yapıldı.

Net rezervler haftalık bazda 3,2 milyar dolar azalarak 39,9 milyar dolara geriledi.

Bu arada Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi haftaya 252 baz puan seviyesinden başladı ve 257’den tamamladı. TLREF ve fonlama maliyetinde ise yüzde 37 civarındaki yatay seyir korundu.

BORSADA %4,88’LİK GERİLEME

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ise bu hafta %4,88 geriledi ve 12.270 puandan kapanış yaptı. Böylece endeks düşüş serisini üçüncü haftaya taşıdı. BİST 100 hafta içinde en düşük 11.926 seviyesini de test etti.

Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Üçüncü çeyreğin geride kalmasıyla birlikte önümüzdeki haftalarda bilanço beklentilerinin şekillenmeye başlamasını, operasyonel performansı güçlü ve borçluluk oranı düşük şirketlerin öne çıkabileceğini değerlendiriyoruz. BİST 100’de ise 12.000 ve 11.800 seviyelerini destek noktaları olarak izliyoruz. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde 12.640 ve12.800’ü direnç olarak takip ediyoruz.” denildi.

Borsada 3 haftalık düşüş serisi! En çok bu hisseler yükseldi…

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu hafta BİST 100 kapsamında en çok yükselen hisseler şunlar oldu:

-BERA: 13,02 TL (%13,81)

-OTKAR: 340,25 TL (%12,20)

-BRSAN: 703,50 TL (%4,69)

-AKFYE: 3,72 TL (%4,49)

-GLYHO: 16,24 TL (%3,97)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

BİST 100 kapsamında en çok düşen hisseler ise şöyle sıralandı:

-CWENE: 20,08 TL (%-18,84)

-ASTOR: 220,00 TL (%-15,79)

-TUKAS: 1,94 TL (%-15,28)

-VESTL: 17,39 TL (%-14,92)

-ODAS: 6,08 TL (%-13,76)

DİKKATLER ENFLASYONDA

Yeni haftada yurt içi piyasaların ana gündem maddesi, 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verisi olacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin etti. Bazı kurumların tahmini ise yüzde 2’nin altında kaldı. Bu kapsamda Kuveyt Türk Yatırım yüzde 1,94’lük beklentisini dile getirdi.

Önemli Uyarı: Bu içerik, piyasada gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

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