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Fon Kurulu 5'inci kez toplandı: 43 bin yatırımcıya 6,4 milyar TL ödendi

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Fon Kurulu 5'inci kez toplandı: 43 bin yatırımcıya 6,4 milyar TL ödendi
Başlık ResmiFon Kurulu 5'inci kez toplandı: 43 bin yatırımcıya 6,4 milyar TL ödendi

Fon Kurulu'nun 5'inci toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, yatırım fonlarının tasfiye süreci ele alınırken 43 bin 643 yatırımcıya 6,4 milyar TL ödeme yapıldığı, kalan 34,1 milyar TL'lik tasfiyenin ise hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.

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Beşinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların katıldığı toplantıda, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

43 BİN 643 YATIRIMCIYA 6,4 MİLYAR TL ÖDEME

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası aracılığıyla A1, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fonlarda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödeme yapıldı.

Üç portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonunda ise toplam 34,1 milyar TL tutarındaki tasfiye işlemlerinin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Sürecin planlandığı şekilde sonuçlanması halinde, üç şirketin yönettiği 66 yatırım fonunda bulunan 45 bin 745 kişiye toplam 40,5 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye gerçekleştirilmiş olacak.

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KANUN TEKLİFİ TBMM GÜNDEMİNDE

Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında işlemlerin adil, şeffaf ve etkin biçimde yürütülmesi, ödemelerin ise hukuki güvenceye kavuşturulması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, 9 Ekim 2026'da TBMM Başkanlığına sunuldu.

Önceki Fon Kurulu toplantılarında alınan kararların uygulanmasını da amaçlayan teklifin, 14 Ekim 2026'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi öngörülüyor.

DİĞER 65 FON İÇİN DE ÖDEME YAPILACAK

Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde bulunan diğer 65 fona ilişkin ara ödemelerin de hızlı şekilde tamamlanması hedefleniyor.

Böylece tasfiye sürecinin ilerletilmesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerin hukuki çerçevede sürdürülmesi amaçlanıyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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