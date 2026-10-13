Fon soruşturması kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin yeni bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş “Asıl sorulması gereken soru şudur, ben aileme yönelik bir iddiayı doğrulamak için bile sınırlı bilgiye erişebilirken onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar, benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?" dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan fon soruşturması kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin yeni bir açıklama daha geldi.

“DOSYA NUMARASI VERDİ, İFTİRA ATTI"

Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularına cevap veren Bakan Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili kendisine yönelik iddiasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bu bilgiye nasıl bu kadar hızlı ulaştınız? diye soruyorlar. Ümit Özlale, basın toplantısında bir dosya numarası vererek, bunun babama ait olduğunun iftirasını attı. Ben de ancak onun açıkladığı dosya numarası üzerinden dosyanın babama ait olup olmadığını teyit edebildim.

“BU BİLGİLERE NASIL ULAŞTILAR?”

Asıl sorulması gereken sorunun başka bir soru olduğunu belirten Bakan Göktaş “Ben aileme yönelik bir iddiayı doğrulamak için bile sınırlı bilgiye erişebilirken onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar, benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?" sorusunu yöneltti.

Bakan Göktaş, fon iddialarını ortaya atanlara sordu: Dosya numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar?

“TEK KURUŞ DAHİ İŞLEM YOK” DEMİŞTİ

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamasında da “Şahsımın ve aile üyelerimin söz konusu olaylarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda tek bir kuruş dahi işlemi yoktur, kayıtlı hesabı yoktur” diyerek ailesinin fon işlemlerine dahil olmadığını belirtmişti.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Öte yandan Bakan Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi hakkında da bilgiler verdi. Göktaş “15-18 yaş arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan 'ekran kaydırma', 'sürekli başa kaydırma' olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani 'ekran kaydı' yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca 'çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi' ve 'görüldü bilgisinin kapatılması' gibi düzenlemeler getirildi” dedi.

Bakan Göktaş, fon iddialarını ortaya atanlara sordu: Dosya numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar?

Sosyal medyada yalnızca e-Devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcıların hesap açabileceğini hatırlatan Bakan Göktaş, düzenleme kapsamında 31 Mart 2027 tarihine kadar geçici hükümle uyum sürecinin olacağını bildirdi.

Bakan Göktaş, fon iddialarını ortaya atanlara sordu: Dosya numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar?

“KULLANICI DİJİTAL BİR KOD ALACAK”

Göktaş şöyle konuştu:

Bu tarihten sonra artık doğrulama sistemine geçeceğiz. Ondan sonra bizim verdiğimiz tokenlerle giriş yapabilecek Yeni düzenlemeye göre sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar yaş doğrulaması için e-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcı, e-Devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulama işlemini tamamlayarak sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek.

Bakan Göktaş, fon iddialarını ortaya atanlara sordu: Dosya numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar?

"1 KASIM İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK”

Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda hesabın geçici olarak askıya alınacağını ifade eden Bakan Göktaş "1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek ama tabii bir uyum süreci geçiriyoruz. 31 Mart 2027'ye kadar da bir geçici hükümle uyum süreci veriyoruz. Biz bu sosyal medya platformlarıyla sıkı sıkı bilgilendirme yaptık. Amacımız, burada çocukları korumak ve özellikle bağımlılık oluşturan yapılardan uzaklaştırmak” diye vurguladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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