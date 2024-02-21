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    Spor

    GALATASARAY A.Ş.FENERBAHÇE A.Ş.TRABZONSPOR A.Ş.BEŞİKTAŞ A.Ş.KASIMPAŞA A.Ş.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.BITEXEN ANTALYASPOREMS YAPI SİVASSPORRAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜYUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.MONDİHOME KAYSERİSPORYILPORT SAMSUNSPORMKE ANKARAGÜCÜATAKAŞ HATAYSPORCORENDON ALANYASPORVAVACARS FATİH KARAGÜMRÜKGAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.TÜMOSAN KONYASPORİSTANBULSPOR A.Ş.
    Sparta Prag kadrosu açıklandı 5 eksik var - Spor
    Sparta Prag kadrosu açıklandı 5 eksik var
    Yarın Çekya devi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Ziyech, Nelsson, Aurier, Ndombele ve Köhn kafilede yer almadı.
    54 dakika önce
    Şenol Güneş, Kim Min Jae'nin hocası oluyor! Korece bile öğrenmeye başladılar
    1 saat 22 dakika önce
    Süper Kupa maçının tarihi ve nerede oynanacağı belli oldu
    2 saat 40 dakika önce
    Mostafa Mohamed Fransa’dan ayrılma kararı aldı! Yıldız golcü Süper Lig ekibine geri döneceği iddia edildi
    3 saat 49 dakika önce
    Ahmet Çakar’dan canlı yayında tüyler ürperten itiraf! ‘Evet ben yaptım’ diyerek duyurdu: Sinirden elindeki bardağı parçaladı
    4 saat 39 dakika önce
    Kayıp ortaya çıktı! Salih Uçan ezeli rakibine imza atıyor, son sözü Hasan Arat söyleyecek
    Şampiyonlar Ligi’nde ilginç görüntü! Görenler kim olduğunu anlayamadı bile… Tribünde herkesin yürekleri ağızlara geldi - Spor
    Şampiyonlar Ligi’nde ilginç görüntü! Görenler kim olduğunu anlayamadı bile… Tribünde herkesin yürekleri ağızlara geldi
    İsmail Kartal, son haftaların formsuz ismi Szymanski'yle görüşecek - Spor
    İsmail Kartal, son haftaların formsuz ismi Szymanski'yle görüşecek
    Beşiktaş'ın emektar ismi Necip Uysal, 16 hocası da hayran kaldı - Spor
    Beşiktaş'ın emektar ismi Necip Uysal, 16 hocası da hayran kaldı
    Real Madrid’de ipler iyice koptu! Arda Güler’in takımdaki gizli düşmanı belli oldu, kimsenin gözünün yaşına bakmıyor - Spor
    Real Madrid’de ipler iyice koptu! Arda Güler’in takımdaki gizli düşmanı belli oldu, kimsenin gözünün yaşına bakmıyor
    İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fred ve Szymanski takıma veda ediyor, Fenerbahçe tarihi bonservis kazanacak - Spor
    İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fred ve Szymanski takıma veda ediyor, Fenerbahçe tarihi bonservis kazanacak
    Spor - Spor
    23 dakika önce

    Sparta Prag kadrosu açıklandı 5 eksik var

    Yarın Çekya devi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Ziyech, Nelsson, Aurier, Ndombele ve Köhn kafilede yer almadı.
    - Büyük sürpriz! Kim Min Jae'nin yeni hocası oluyor
    54 dakika önce

    Şenol Güneş, Kim Min Jae'nin hocası oluyor! Korece bile öğrenmeye başladılar

    Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alan Şenol Güneş'in adı Kim Min Jae'li, Heung-min Son'lu Güney Kore ile anılıyor...
    - Süper Kupa finalinin tarihi ve yeri belli oldu
    1 saat 22 dakika önce

    Süper Kupa maçının tarihi ve nerede oynanacağı belli oldu

    TFF, Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
    Spor - Spor
    2 saat 40 dakika önce

    Mostafa Mohamed Fransa’dan ayrılma kararı aldı! Yıldız golcü Süper Lig ekibine geri döneceği iddia edildi

    Galatasaray’ın bir dönem gol yükünü sırtlayan Mostafa Mohamed, yaz transfer döneminde Fransa ekibi Nantes'e gitmişti. Performansıyla ilgi çeken Mısırlı golcünün takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Mostafa Mohamed Türkiye’ye geri döneceği iddia edilirken akıllara sadece tek bir takım geldi.
    Spor - Spor
    3 saat 49 dakika önce

    Ahmet Çakar’dan canlı yayında tüyler ürperten itiraf! ‘Evet ben yaptım’ diyerek duyurdu: Sinirden elindeki bardağı parçaladı

    Son dönemde adı sık sık sosyal mecralarda geçen eski hakem Ahmet Çakar, Derin Futbol programında ilginç açıklamalarda bulundu. Daha önce oynattığı bir maç üzerinden itirafta bulunan Çakar, futbol camiasını şaşırttı. ‘Evet ben yaptım’ diyen Ahmet Çakar, sinirden elindeki bardağı paramparça etti.
    Spor - Spor
    4 saat 39 dakika önce

    Kayıp ortaya çıktı! Salih Uçan ezeli rakibine imza atıyor, son sözü Hasan Arat söyleyecek

    Beşiktaş’ta transfer görüşmeleri devam ederken sıcak gelişmeler peş peşe yaşanmaya devam ediyor. Son zamanlarda gündemde olan Salih Uçan ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlı ekipte kalıp kalmayacağı merak konusu olan Uçan için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ezeli rakibe imza atıyor. Son kararı Başkan Hasan Arat verecek.
    Spor - Spor
    5 saat 15 dakika önce

    Şampiyonlar Ligi’nde ilginç görüntü! Görenler kim olduğunu anlayamadı bile… Tribünde herkesin yürekleri ağızlara geldi

    Dün akşam Şampiyonlar Ligi’nde İtalya devi Inter ile İspanya devi Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Inter sahasında Madrid’i 1-0 mağlup ederek kendisine avantaj sağlamış oldu. Kritik maçta ise tribünlerde gezen maskeli şahıs dikkat çekti. Herkesin yüreği ağzını geldi ancak kim olduğu sonradan ortaya çıktı.
    Spor - Spor
    6 saat 52 dakika önce

    İsmail Kartal, son haftaların formsuz ismi Szymanski'yle görüşecek

    Orta sahada Fred ile birlikte oynadığı 14 maçta 9 gol, 6 asistle yıldızlaşan Polonyalı, Brezilyalının olmadığı 10 maçta gol atamadı, sadece 3 asiste imza attı. Szymanski’ye psikolojik destek verilecek
    Spor - Spor
    6 saat 58 dakika önce

    Beşiktaş'ın emektar ismi Necip Uysal, 16 hocası da hayran kaldı

    Siyah beyazlı kulübe 21 sene önce adımını attı, 16 farklı teknik adamla çalıştı. Kalecilik dışında her bölgede oynadı. Şimdi de yeni hocası Fernando Santos’u mest etti. Portekizli de ondan vazgeçmiyor…
    Spor - Spor
    7 saat 18 dakika önce

    Real Madrid’de ipler iyice koptu! Arda Güler’in takımdaki gizli düşmanı belli oldu, kimsenin gözünün yaşına bakmıyor

    Fenerbahçe’den 20 milyon Euro karşılığında İspanya devi Real Madrid’de transfer olan Arda Güler’in geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. 6 ay boyunca sakatlıklardan dolayı sahalardan uzak kalan Güler’e şans verilmemeye devam ediliyor. Gelen son bilgi ise Türk taraftarlarını sinirlendirdi. PSG’den ayrılan Kylian Mbappe'nin Real Madrid’de transfer olması takımdaki dengeleri değiştirileceği ve bu yüzden bazı futbolcularının kuyusunun kazındığı belirtildi. Bu grupta Arda Güler’de bulunmakta.
    Spor - Spor
    8 saat 27 dakika önce

    İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fred ve Szymanski takıma veda ediyor, Fenerbahçe tarihi bonservis kazanacak

    Sezon başında takıma katılan Fred ve Szymanski Fenerbahçe’de adeta kendini buldu. İki yıldız gösterdiği performansla herkesin gönlünü kazanırken gelecekleri merak konusu oldu. Özellikle Fred’din orta sahadaki performansı göz doldururken iki yıldız oyuncu için transfer teklifleri geldiği öğrenildi. Brezilya basını duyurdu. Fred ve Szymanski takıma veda ediyor. İsmail Kartal’ı yıkan haber. Sezon sonunda gidiyorlar.
    Spor - Spor
    8 saat 44 dakika önce

    İcardi krizi! Herkes birbirine girdi, Galatasaray 'montaj' dedi

    Ankara ekibi İcardi'nin taraftarlara edep dışı hareket yaptığını iddia etti. F.Bahçe Federasyon’u göreve çağırdı. Galatasaray ise görüntünün montaj olduğunu belirtip, savcılığa gideceğini duyurdu.
    - Acun açıkladı, taraftarlar ayaklandı! Kampanya başlattılar
    9 saat 18 dakika önce

    Acun Ilıcalı Ronaldinho'yu açıkladı, Fenerbahçeliler ayaklandı! Kampanya başlattılar

    Acun Ilıcalı Survivor'da bombayı patlattı, yarışmaya dünyaca ünlü yıldız futbolcu Ronaldinho'yu getireceğini duyurdu. Fanatik Fenerbahçeli olduğu bilinen Ilıcalı'nın bu hamlesinin ardından sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada kampanya başlattı.
    Spor - Spor
    9 saat 38 dakika önce

    İtalya basınından çarpıcı iddia: Okan Buruk’un yıldızı Abdülkerim Bardakcı takıma veda ediyor! Rekor bonservis bedeli ödenecek

    Galatasaray’da adeta vazgeçilmez hale gelen Abdülkerim Bardakcı, son dönemde adı sık sık transferler listelerinde geçiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği başarılı performansla dev kulüplerin dikkatini çeken Bardakcı için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Milli yıldız EURO 2024 sonrası takıma veda etmeye hazırlanıyor. Rekor bonservis bedeli ödenecek.
    Spor - Spor
    18 saat 27 dakika önce

    Acun Ilıcalı 43 yaşındaki Ronaldinho ile anlaştı!

    Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü Brezilyalı eski süper star Ronaldinho'nun Survivor'da ayak voleybolunda yer alacağını açıkladı.
    - Seferovic'i kral yaptı şimdi Süper Lig'e geliyor
    19 saat 24 dakika önce

    Jorge Jesus onsuz maça çıkmıyordu! Şampiyonluk yarışından sonra Okan Buruk ile İsmail Kartal arasında transfer çekişmesi

    Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, Jorge Jesus'un Benfica'dan öğrencisi olan Rafa Silva için girişimlere başladı.
    Spor - Spor
    19 saat 56 dakika önce

    İcardi'de son dakika! Video montaj çıktı

    Ankaragücü maçında Sarı Lacivertli taraftarlara yaptığı hareketle PFDK'ya sevk edilmesi istenen İcardi'nin videosunun montaj olduğu kaydedildi.
    - Arda Güler gitmedi ama milli yıldız Barcelona'ya gidecek
    20 saat 40 dakika önce

    Arda Güler olmadı ama Yusuf Yazıcı olacak! Menajeri Barcelona'nın ismini açıkladı

    Yusuf Yazıcı'nın eski menajeri Adem Cebeci, sezon sonunda Lille ile kontratı sona erecek olan oyuncusu hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Cebeci'nin Barcelona sözleri ise oldukça dikkat çekti.
    Spor - Spor
    21 saat 49 dakika önce

    Ankaragücü TFF'ye gidiyor! İcardi'nin hareketi için başvuru

    Ankaragücü Kulübü, Galatasaray maçında İcardi'nin yaptığı hareket için TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor.
    Spor - Spor
    22 saat 25 dakika önce

    Bayern Münih birbirine girdi! Tuchel'i isteyenler, istemeyenler...

    Alman basınında yer alan haberlere göre Bayern Münih'te 6 yıldızın Tuchel'i istemediği ortaya çıktı.
    - Süper Lig'de ilk kez VAR kayıtları açıklandı!
    22 saat 27 dakika önce

    'Karnına kasti yumruk atıyor' VAR kayıtları ilk kez açıklandı

    Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı. Resmi Youtube hesabında yayınlanan kayıtlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın karşılaşmaları yer almadı.
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