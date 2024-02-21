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Sparta Prag kadrosu açıklandı 5 eksik var
Yarın Çekya devi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Ziyech, Nelsson, Aurier, Ndombele ve Köhn kafilede yer almadı.
54 dakika önce
Şenol Güneş, Kim Min Jae'nin hocası oluyor! Korece bile öğrenmeye başladılar
1 saat 22 dakika önce
Süper Kupa maçının tarihi ve nerede oynanacağı belli oldu
2 saat 40 dakika önce
Mostafa Mohamed Fransa’dan ayrılma kararı aldı! Yıldız golcü Süper Lig ekibine geri döneceği iddia edildi
3 saat 49 dakika önce
Ahmet Çakar’dan canlı yayında tüyler ürperten itiraf! ‘Evet ben yaptım’ diyerek duyurdu: Sinirden elindeki bardağı parçaladı
4 saat 39 dakika önce
Kayıp ortaya çıktı! Salih Uçan ezeli rakibine imza atıyor, son sözü Hasan Arat söyleyecek
Şampiyonlar Ligi’nde ilginç görüntü! Görenler kim olduğunu anlayamadı bile… Tribünde herkesin yürekleri ağızlara geldi
İsmail Kartal, son haftaların formsuz ismi Szymanski'yle görüşecek
Beşiktaş'ın emektar ismi Necip Uysal, 16 hocası da hayran kaldı
Real Madrid’de ipler iyice koptu! Arda Güler’in takımdaki gizli düşmanı belli oldu, kimsenin gözünün yaşına bakmıyor
İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fred ve Szymanski takıma veda ediyor, Fenerbahçe tarihi bonservis kazanacak
23 dakika önce
Sparta Prag kadrosu açıklandı 5 eksik var
Yarın Çekya devi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Ziyech, Nelsson, Aurier, Ndombele ve Köhn kafilede yer almadı.
54 dakika önce
Şenol Güneş, Kim Min Jae'nin hocası oluyor! Korece bile öğrenmeye başladılar
Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alan Şenol Güneş'in adı Kim Min Jae'li, Heung-min Son'lu Güney Kore ile anılıyor...
1 saat 22 dakika önce
Süper Kupa maçının tarihi ve nerede oynanacağı belli oldu
TFF, Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
2 saat 40 dakika önce
Mostafa Mohamed Fransa’dan ayrılma kararı aldı! Yıldız golcü Süper Lig ekibine geri döneceği iddia edildi
Galatasaray’ın bir dönem gol yükünü sırtlayan Mostafa Mohamed, yaz transfer döneminde Fransa ekibi Nantes'e gitmişti. Performansıyla ilgi çeken Mısırlı golcünün takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Mostafa Mohamed Türkiye’ye geri döneceği iddia edilirken akıllara sadece tek bir takım geldi.
3 saat 49 dakika önce
Ahmet Çakar’dan canlı yayında tüyler ürperten itiraf! ‘Evet ben yaptım’ diyerek duyurdu: Sinirden elindeki bardağı parçaladı
Son dönemde adı sık sık sosyal mecralarda geçen eski hakem Ahmet Çakar, Derin Futbol programında ilginç açıklamalarda bulundu. Daha önce oynattığı bir maç üzerinden itirafta bulunan Çakar, futbol camiasını şaşırttı. ‘Evet ben yaptım’ diyen Ahmet Çakar, sinirden elindeki bardağı paramparça etti.
4 saat 39 dakika önce
Kayıp ortaya çıktı! Salih Uçan ezeli rakibine imza atıyor, son sözü Hasan Arat söyleyecek
Beşiktaş’ta transfer görüşmeleri devam ederken sıcak gelişmeler peş peşe yaşanmaya devam ediyor. Son zamanlarda gündemde olan Salih Uçan ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlı ekipte kalıp kalmayacağı merak konusu olan Uçan için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ezeli rakibe imza atıyor. Son kararı Başkan Hasan Arat verecek.
5 saat 15 dakika önce
Şampiyonlar Ligi’nde ilginç görüntü! Görenler kim olduğunu anlayamadı bile… Tribünde herkesin yürekleri ağızlara geldi
Dün akşam Şampiyonlar Ligi’nde İtalya devi Inter ile İspanya devi Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Inter sahasında Madrid’i 1-0 mağlup ederek kendisine avantaj sağlamış oldu. Kritik maçta ise tribünlerde gezen maskeli şahıs dikkat çekti. Herkesin yüreği ağzını geldi ancak kim olduğu sonradan ortaya çıktı.
6 saat 52 dakika önce
İsmail Kartal, son haftaların formsuz ismi Szymanski'yle görüşecek
Orta sahada Fred ile birlikte oynadığı 14 maçta 9 gol, 6 asistle yıldızlaşan Polonyalı, Brezilyalının olmadığı 10 maçta gol atamadı, sadece 3 asiste imza attı. Szymanski’ye psikolojik destek verilecek
6 saat 58 dakika önce
Beşiktaş'ın emektar ismi Necip Uysal, 16 hocası da hayran kaldı
Siyah beyazlı kulübe 21 sene önce adımını attı, 16 farklı teknik adamla çalıştı. Kalecilik dışında her bölgede oynadı. Şimdi de yeni hocası Fernando Santos’u mest etti. Portekizli de ondan vazgeçmiyor…
7 saat 18 dakika önce
Real Madrid’de ipler iyice koptu! Arda Güler’in takımdaki gizli düşmanı belli oldu, kimsenin gözünün yaşına bakmıyor
Fenerbahçe’den 20 milyon Euro karşılığında İspanya devi Real Madrid’de transfer olan Arda Güler’in geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. 6 ay boyunca sakatlıklardan dolayı sahalardan uzak kalan Güler’e şans verilmemeye devam ediliyor. Gelen son bilgi ise Türk taraftarlarını sinirlendirdi. PSG’den ayrılan Kylian Mbappe'nin Real Madrid’de transfer olması takımdaki dengeleri değiştirileceği ve bu yüzden bazı futbolcularının kuyusunun kazındığı belirtildi. Bu grupta Arda Güler’de bulunmakta.
8 saat 27 dakika önce
İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fred ve Szymanski takıma veda ediyor, Fenerbahçe tarihi bonservis kazanacak
Sezon başında takıma katılan Fred ve Szymanski Fenerbahçe’de adeta kendini buldu. İki yıldız gösterdiği performansla herkesin gönlünü kazanırken gelecekleri merak konusu oldu. Özellikle Fred’din orta sahadaki performansı göz doldururken iki yıldız oyuncu için transfer teklifleri geldiği öğrenildi. Brezilya basını duyurdu. Fred ve Szymanski takıma veda ediyor. İsmail Kartal’ı yıkan haber. Sezon sonunda gidiyorlar.
8 saat 44 dakika önce
İcardi krizi! Herkes birbirine girdi, Galatasaray 'montaj' dedi
Ankara ekibi İcardi'nin taraftarlara edep dışı hareket yaptığını iddia etti. F.Bahçe Federasyon’u göreve çağırdı. Galatasaray ise görüntünün montaj olduğunu belirtip, savcılığa gideceğini duyurdu.
9 saat 18 dakika önce
Acun Ilıcalı Ronaldinho'yu açıkladı, Fenerbahçeliler ayaklandı! Kampanya başlattılar
Acun Ilıcalı Survivor'da bombayı patlattı, yarışmaya dünyaca ünlü yıldız futbolcu Ronaldinho'yu getireceğini duyurdu. Fanatik Fenerbahçeli olduğu bilinen Ilıcalı'nın bu hamlesinin ardından sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada kampanya başlattı.
9 saat 38 dakika önce
İtalya basınından çarpıcı iddia: Okan Buruk’un yıldızı Abdülkerim Bardakcı takıma veda ediyor! Rekor bonservis bedeli ödenecek
Galatasaray’da adeta vazgeçilmez hale gelen Abdülkerim Bardakcı, son dönemde adı sık sık transferler listelerinde geçiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği başarılı performansla dev kulüplerin dikkatini çeken Bardakcı için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Milli yıldız EURO 2024 sonrası takıma veda etmeye hazırlanıyor. Rekor bonservis bedeli ödenecek.
18 saat 27 dakika önce
Acun Ilıcalı 43 yaşındaki Ronaldinho ile anlaştı!
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü Brezilyalı eski süper star Ronaldinho'nun Survivor'da ayak voleybolunda yer alacağını açıkladı.
19 saat 24 dakika önce
Jorge Jesus onsuz maça çıkmıyordu! Şampiyonluk yarışından sonra Okan Buruk ile İsmail Kartal arasında transfer çekişmesi
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, Jorge Jesus'un Benfica'dan öğrencisi olan Rafa Silva için girişimlere başladı.
19 saat 56 dakika önce
İcardi'de son dakika! Video montaj çıktı
Ankaragücü maçında Sarı Lacivertli taraftarlara yaptığı hareketle PFDK'ya sevk edilmesi istenen İcardi'nin videosunun montaj olduğu kaydedildi.
20 saat 40 dakika önce
Arda Güler olmadı ama Yusuf Yazıcı olacak! Menajeri Barcelona'nın ismini açıkladı
Yusuf Yazıcı'nın eski menajeri Adem Cebeci, sezon sonunda Lille ile kontratı sona erecek olan oyuncusu hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Cebeci'nin Barcelona sözleri ise oldukça dikkat çekti.
21 saat 49 dakika önce
Ankaragücü TFF'ye gidiyor! İcardi'nin hareketi için başvuru
Ankaragücü Kulübü, Galatasaray maçında İcardi'nin yaptığı hareket için TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor.
22 saat 25 dakika önce
Bayern Münih birbirine girdi! Tuchel'i isteyenler, istemeyenler...
Alman basınında yer alan haberlere göre Bayern Münih'te 6 yıldızın Tuchel'i istemediği ortaya çıktı.
22 saat 27 dakika önce
'Karnına kasti yumruk atıyor' VAR kayıtları ilk kez açıklandı
Süper Lig'de 26. hafta maçlarının VAR kayıtları açıklandı. Resmi Youtube hesabında yayınlanan kayıtlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın karşılaşmaları yer almadı.
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