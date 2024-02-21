Real Madrid’de ipler iyice koptu! Arda Güler’in takımdaki gizli düşmanı belli oldu, kimsenin gözünün yaşına bakmıyor

Fenerbahçe’den 20 milyon Euro karşılığında İspanya devi Real Madrid’de transfer olan Arda Güler’in geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. 6 ay boyunca sakatlıklardan dolayı sahalardan uzak kalan Güler’e şans verilmemeye devam ediliyor. Gelen son bilgi ise Türk taraftarlarını sinirlendirdi. PSG’den ayrılan Kylian Mbappe'nin Real Madrid’de transfer olması takımdaki dengeleri değiştirileceği ve bu yüzden bazı futbolcularının kuyusunun kazındığı belirtildi. Bu grupta Arda Güler’de bulunmakta.