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Spor

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan taraftara şampiyonluk mesajı

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan taraftara şampiyonluk mesajı
Başlık ResmiFenerbahçede İsmail Kartaldan taraftara şampiyonluk mesajı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezon sonunda Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını söyledi. Şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Kartal, "Büyük Fenerbahçe takımı ve camiası olarak her zaman şampiyonluğa inanıyoruz. Her zaman şampiyonluk için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecekleri maç öncesi sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

"ÜMİTSİZLİĞE KAPILMAYIN"

Daha sezonun başında olduklarını belirten Kartal, "Önümüzde çok uzun bir yol var. Biz büyük Fenerbahçe camiası olarak hazırız. Oyuncularımızla her kulvarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Birlikteyiz, iletişimimiz gayet iyi. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. Bütün taraftarlarımıza sesleniyorum. Ümitsizliğe kapılmasınlar." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal
Başlık Resmiİsmail Kartal

"SEZON SONUNDA ALLAH'IN İZNİYLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

İsmail Kartal, şampiyonluk için çok çalıştıklarını aktararak "Çalışmalarımızın karşılığında ne kadar iyi durumda olduğumuzu, her geçen gün iyiye gittiğimizi görüyoruz. Büyük Fenerbahçe takımı ve camiası olarak her zaman şampiyonluğa inanıyoruz. Her zaman şampiyonluk için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Büyük Fenerbahçe taraftarlarının bize güvenmesini, inanmasını, oyuncularımıza da destek vermesini bekliyoruz. Daha yolun başındayız. Sezon sonunda Allah'ın izniyle şampiyon olacağız." diye konuştu.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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