Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Avustralyalı sporcu şampiyonluk yarışında bağırsak kontrolünü kaybetti, olanlar oldu!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Avustralyalı sporcu şampiyonluk yarışında bağırsak kontrolünü kaybetti, olanlar oldu!
Başlık ResmiAvustralyalı sporcu şampiyonluk yarışında bağırsak kontrolünü kaybetti, olanlar oldu!

Avustralyalı atlet Joanna Wietrzyk, Pekin'de düzenlenen kapalı alan fitness şampiyonasında yarışırken bağırsaklarının kontrolünü kaybetti. Yaşadığı ishal krizine rağmen mücadeleyi bırakmayan sporcu yarışı birinci tamamladı. Ancak görüntülerin yayılmasının ardından hijyen gerekçesiyle gelen tepkiler üzerine özür dileyen Wietrzyk, yarıştan geriye dönük olarak çekildiğini ve kazandığı tüm puanlardan feragat ettiğini açıkladı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen kapalı alan fitness yarışında yaşanan sıra dışı olay spor dünyasında tartışma başlattı. Avustralyalı atlet Joanna Wietrzyk, yarış sırasında yaşadığı ishal nedeniyle bağırsaklarının kontrolünü kaybetti ancak parkurdan ayrılmak yerine mücadeleye devam etti.

Wietrzyk yarışı birinci sırada tamamladı ancak yarış sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla tepkilerin odağına yerleşti.

Avustralyalı sporcu şampiyonluk yarışında bağırsak kontrolünü kaybetti, olanlar oldu!
Başlık ResmiAvustralyalı sporcu şampiyonluk yarışında bağırsak kontrolünü kaybetti, olanlar oldu!

YARIŞI BIRAKMADI, BİRİNCİ OLDU

Wietrzyk, yarışın başında kendisini tamamen sağlıklı hissettiğini ve herhangi bir rahatsızlık yaşayacağını düşünmesi için bir neden bulunmadığını söyledi.

Yarış sırasında bağırsaklarının kontrolünü kaybetmesine rağmen devam eden sporcu, Pekin'deki mücadeleyi kazanmayı başardı. Ancak yaşananların ardından özellikle hijyen konusunda eleştiriler yükseldi.

Hyrox organizasyonunun yarış sırasında neden müdahale etmediği de tartışıldı.

Avustralyalı sporcu şampiyonluk yarışında bağırsak kontrolünü kaybetti, olanlar oldu!
Başlık ResmiAvustralyalı sporcu şampiyonluk yarışında bağırsak kontrolünü kaybetti, olanlar oldu!

ÖZÜR DİLEDİ, ZAFERİNDEN VAZGEÇTİ

Tepkilerin ardından açıklama yapan Wietrzyk, yarışa devam etmesinin yanlış bir karar olduğunu kabul ederek Çin halkından, diğer sporculardan, seyircilerden ve Hyrox organizatörlerinden özür diledi.

Wietrzyk, "Geriye dönüp baktığımda, pistten çıkmama kararımdan pişmanlık duyuyorum. Farklı bir seçim yapmam gerektiğini kabul ediyorum" dedi.

Avustralyalı sporcu ayrıca yarıştan geriye dönük olarak çekileceğini ve kazandığı puanlardan feragat edeceğini duyurdu.

ORGANİZASYON DA ÖZÜR DİLEDİ

Hyrox kurucu ortağı Moritz Fürste de olayın ele alınış biçimi nedeniyle özür diledi. Organizasyon, biyolojik kontaminasyona ilişkin prosedürlerinin bulunduğunu ancak yaşanan sıra dışı durumun kuralların uygulanmasında belirsizliğe yol açtığını açıkladı.

Fürste, benzer bir olayın yeniden yaşanmaması için yarış süreçlerinin gözden geçirileceğini söyledi.

SPORCUYA TEHDİT YAĞDI

Olayın ardından Wietrzyk'in kimliğinin internette yayılmasıyla tartışmanın boyutu değişti. Hyrox, sporcuya yönelik tehdit ve tacizlere karşı çıkarak bu tür davranışlarda bulunan kişilerin gelecekteki organizasyonlardan men edileceğini duyurdu.

Organizasyon, "Topluluğumuzda şiddet tehditlerine veya bir sporcuya zarar vermeyi teşvik etmeye yer yoktur" açıklamasını yaptı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YOLLAR ÇAMUR GÖLÜNE DÖNDÜ
YOLLAR ÇAMUR GÖLÜNE DÖNDÜ
Rize'de son durum: Metrekareye 190 kg yağış!
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İsrail bağlantılı şebekeye operasyon: 201 gözaltı
ARA TATİL AÇIKLAMASI
ARA TATİL AÇIKLAMASI
Merakla beklenen konuyu cevapladı
44 YILDIR HİZMET VERİYORDU!
44 YILDIR HİZMET VERİYORDU!
BDDK, dev bankanın faaliyet iznini iptal etti
'FLAŞ İSİMLERİNDEN BİRİ OLUR'
'FLAŞ İSİMLERİNDEN BİRİ OLUR'
ÖZEL | İlhan Fakılı’nın eski hocaları konuştu
HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENİ!
HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENİ!
100 bin lira yatıranın parası 16 bin liraya geriledi
2 EV HAPSİ, 2 TUTUKLAMA
2 EV HAPSİ, 2 TUTUKLAMA
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme!
14 YILLIK HASRET BİTİYOR
14 YILLIK HASRET BİTİYOR
Londra'nın efsane derbisi geri dönüyor
DÜNYA CANLI İZLEDİ
DÜNYA CANLI İZLEDİ
Yarışta bağırsak kontrolünü kaybetti! Olanlar oldu
BERLİN'DE TÜRK ADAY SÜRPRİZİ
BERLİN'DE TÜRK ADAY SÜRPRİZİ
Netanyahu çıkışı sonrası gözler ona çevrildi!
KARTAL'A SAKATLIK ŞOKU
KARTAL'A SAKATLIK ŞOKU
Yıldız oyuncunun son durumu açıklandı
FAZLA MESAİ KARARI
FAZLA MESAİ KARARI
Yargıtay'dan 24 saat çalışanlara kötü haber
ABD'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
ABD'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
"Kendi çıkarlarına uygun olanı yapabilir"
KİRAYI, MAZOTA BAĞLADILAR!
KİRAYI, MAZOTA BAĞLADILAR!
Fiyat artışında yeni bahane: Akaryakıt
'BU İŞE HİÇ BULAŞMADIM'
'BU İŞE HİÇ BULAŞMADIM'
Icardi'ye hemen "hayır" dedi, nedenini açıkladı
'HEDEFLERİNİ GENİŞLETİYOR'
'HEDEFLERİNİ GENİŞLETİYOR'
İsviçre'nin yeni güvenlik stratejisinde Türkiye detayı!
GRAMI 900, KİLOSU 900 BİN LİRA
GRAMI 900, KİLOSU 900 BİN LİRA
Gerçeğini anlamanın püf noktası belli oldu
KAÇTI, DEFALARCA BIÇAKLANDI
KAÇTI, DEFALARCA BIÇAKLANDI
Korkunç cinayet! "Ölsün, öyle arayalım ambulansı"
İŞTE LOGOSU VE AMACI
İŞTE LOGOSU VE AMACI
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
BULUN BU SÜRÜCÜYÜ!
BULUN BU SÜRÜCÜYÜ!
Ambulansa dakikalarca yol vermedi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Trump-Xi zirvesinin programında dikkat çeken detay! Beyaz Saray'da kritik 48 saat mesaisi
Trump-Xi zirvesinin programında dikkat çeken detay
Kaydet
Londra'nın efsane derbisi geri dönüyor: 14 yıl sonra yeniden karşı karşıyalar
Efsane derbi geri dönüyor: 14 yıl sonra yeniden
Kaydet
İzmir'de galericilik adı altında tefecilik yapan çeteye operasyon yapıldı
İzmir'de galericilik adı altında tefecilik yapan çeteye operasyon yapıldı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.