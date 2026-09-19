Avustralyalı atlet Joanna Wietrzyk, Pekin'de düzenlenen kapalı alan fitness şampiyonasında yarışırken bağırsaklarının kontrolünü kaybetti. Yaşadığı ishal krizine rağmen mücadeleyi bırakmayan sporcu yarışı birinci tamamladı. Ancak görüntülerin yayılmasının ardından hijyen gerekçesiyle gelen tepkiler üzerine özür dileyen Wietrzyk, yarıştan geriye dönük olarak çekildiğini ve kazandığı tüm puanlardan feragat ettiğini açıkladı.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen kapalı alan fitness yarışında yaşanan sıra dışı olay spor dünyasında tartışma başlattı. Avustralyalı atlet Joanna Wietrzyk, yarış sırasında yaşadığı ishal nedeniyle bağırsaklarının kontrolünü kaybetti ancak parkurdan ayrılmak yerine mücadeleye devam etti.

Wietrzyk yarışı birinci sırada tamamladı ancak yarış sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla tepkilerin odağına yerleşti.

Avustralyalı sporcu şampiyonluk yarışında bağırsak kontrolünü kaybetti, olanlar oldu!

YARIŞI BIRAKMADI, BİRİNCİ OLDU

Wietrzyk, yarışın başında kendisini tamamen sağlıklı hissettiğini ve herhangi bir rahatsızlık yaşayacağını düşünmesi için bir neden bulunmadığını söyledi.

Yarış sırasında bağırsaklarının kontrolünü kaybetmesine rağmen devam eden sporcu, Pekin'deki mücadeleyi kazanmayı başardı. Ancak yaşananların ardından özellikle hijyen konusunda eleştiriler yükseldi.

Hyrox organizasyonunun yarış sırasında neden müdahale etmediği de tartışıldı.

Avustralyalı sporcu şampiyonluk yarışında bağırsak kontrolünü kaybetti, olanlar oldu!

ÖZÜR DİLEDİ, ZAFERİNDEN VAZGEÇTİ

Tepkilerin ardından açıklama yapan Wietrzyk, yarışa devam etmesinin yanlış bir karar olduğunu kabul ederek Çin halkından, diğer sporculardan, seyircilerden ve Hyrox organizatörlerinden özür diledi.

Wietrzyk, "Geriye dönüp baktığımda, pistten çıkmama kararımdan pişmanlık duyuyorum. Farklı bir seçim yapmam gerektiğini kabul ediyorum" dedi.

Avustralyalı sporcu ayrıca yarıştan geriye dönük olarak çekileceğini ve kazandığı puanlardan feragat edeceğini duyurdu.

ORGANİZASYON DA ÖZÜR DİLEDİ

Hyrox kurucu ortağı Moritz Fürste de olayın ele alınış biçimi nedeniyle özür diledi. Organizasyon, biyolojik kontaminasyona ilişkin prosedürlerinin bulunduğunu ancak yaşanan sıra dışı durumun kuralların uygulanmasında belirsizliğe yol açtığını açıkladı.

Fürste, benzer bir olayın yeniden yaşanmaması için yarış süreçlerinin gözden geçirileceğini söyledi.

SPORCUYA TEHDİT YAĞDI

Olayın ardından Wietrzyk'in kimliğinin internette yayılmasıyla tartışmanın boyutu değişti. Hyrox, sporcuya yönelik tehdit ve tacizlere karşı çıkarak bu tür davranışlarda bulunan kişilerin gelecekteki organizasyonlardan men edileceğini duyurdu.

Organizasyon, "Topluluğumuzda şiddet tehditlerine veya bir sporcuya zarar vermeyi teşvik etmeye yer yoktur" açıklamasını yaptı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ