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Ekonomi

Dünyada 4. sıraya yerleştik! Son rakamlar açıklandı, 64 milyonu ağırladık

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Dünyada 4. sıraya yerleştik! Son rakamlar açıklandı, 64 milyonu ağırladık
Başlık ResmiDünyada 4. sıraya yerleştik! Son rakamlar açıklandı, 64 milyonu ağırladık

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye’nin geçen yıl ağırladığı 64 milyon turistle dünyada en fazla turist kabul eden 4. ülke konumuna yükseldiğini belirterek, “Artık turizmde bir şampiyonlar ligi oyuncusuyuz” dedi.

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Amasya'da Saraydüzü Kışlası Milli Mücadele ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Turizm Master Planı Tanıtım Toplantısı'na katılan Bakan Yardımcısı Alpaslan, "Geçen yıl ağırladığımız 64 milyon turist ile şu anda en fazla turist kabul eden 4. ülke konumuna geldik. Türkiye turizm konusunda dünyada parlayan bir yıldız konumunda. Tabiri caizse artık turizmde bir şampiyonlar ligi oyuncusu. Geldiğimiz seviye son derece kıymetli. Ülkemizin ekonomisi, insanımızın refahı ve istihdamı açısından önemli" diye konuştu.

Dünyada 4. sıraya yerleştik! Son rakamlar açıklandı, 64 milyonu ağırladık
Başlık ResmiDünyada 4. sıraya yerleştik! Son rakamlar açıklandı, 64 milyonu ağırladık

Amasya'nın turizm potansiyeliyle köşe taşı olacağını vurgulayan Alpaslan, şehrin gelişimine yönelik projeleri kararlılıkla desteklemeye devam edileceğini söyledi.

Dünyada 4. sıraya yerleştik! Son rakamlar açıklandı, 64 milyonu ağırladık
Başlık ResmiDünyada 4. sıraya yerleştik! Son rakamlar açıklandı, 64 milyonu ağırladık

Amasya Valisi Önder Bakan ise, "Amasya turizm master planı doğrultusunda hayata geçireceğimiz politika ve çalışmalarla temel amacımız sadece ziyaretçi sayısını artırmakla kalmayıp turizmi dört mevsim boyunca sürdürülebilir kılmak, yerel ekonomimizi ve istihdamımızı güçlendirmek, Amasya'mızın ulusal ve uluslararası düzeydeki tanınırlığını ve marka değerini en üst seviyeye taşımaktır" şeklinde konuştu.
Plana ilişkin bilgilerin sunulduğu toplantıya AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve diğer yetkililer de katıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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