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Kadir İnanır’ın vasiyetnamesi açılacaktı! Mahkemeden yeni karar

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Kadir İnanır’ın vasiyetnamesi açılacaktı! Mahkemeden yeni karar
Başlık ResmiKadir İnanır’ın vasiyetnamesi açılacaktı! Mahkemeden yeni karar

Kadir İnanır’ın farklı tarihlerde hazırladığı üç vasiyetnamenin bugün Beykoz Adliyesi’nde açılması bekleniyordu. Ancak İnanır’ın vasiyetinin okunacağı dava aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmadığı için 17 Aralık saat 09:30’a ertelendi.

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Türk sineması oyuncusu Kadir İnanır’ın vefatının ardından mirasına ilişkin hukuki süreç devam ediyor. İnanır’ın 2015 ve 2022 yıllarında hazırladığı üç ayrı vasiyetnamenin içeriğinin, Beykoz Adliyesi’nde yürütülecek işlemlerin ardından ortaya çıkması bekleniyordu.

17 ARALIK'A ERTELENDİ

Kadir İnanır’ın vasiyetinin okunacağı davada yeni bir gelişme yaşandı. Aile fertlerinden bazılarına tebligatların ulaşmaması nedeniyle bugün görülmesi beklenen dava, 17 Aralık saat 09.30’a ertelendi.

MİRASININ BÜYÜK BÖLÜMÜ JÜLİDE KURAL’A

Öte yandan İİnanır’ın son vasiyetnamesinde mal varlığının büyük bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı öne sürüldü. Kural’ın ise kendi vefatı halinde sahip olduğu mal varlığının insan hakları dernekleri ve eğitim kurumları arasında paylaştırılmasını istediği iddia edildi.

Jülide Kural - Kadir İnanır
Başlık ResmiJülide Kural - Kadir İnanır

3 AYRI VASİYETNAMESİ VAR!

Kadir İnanır’ın ilk vasiyetnamesini 2015 yılında hazırladığı, 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyetname daha düzenlediği belirtildi. Bugüne kadar içeriği kamuoyuna açıklanmayan vasiyetnamelerin ortaya çıkmasıyla birlikte mirasın nasıl paylaşılacağı da netlik kazanacak.

Kadir İnanır'ın yeğenleri
Başlık ResmiKadir İnanır'ın yeğenleri

Vasiyetnamelere ilişkin iddiaların ardından İnanır’ın yeğenlerinin hukuki itiraz hazırlığında olduğu öne sürüldü. İnanır’ın 11 kardeşinden yalnızca birinin hayatta olduğu, yasal mirasçı sayısının ise 28 olduğu belirtildi.

Kadir İnanır’ın vasiyetnamesi açılacaktı! Mahkemeden yeni karar
Başlık ResmiKadir İnanır’ın vasiyetnamesi açılacaktı! Mahkemeden yeni karar

"BEN ACIMI YAŞIYORUM"

Jülide Kural, vasiyet tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Ben acımı yaşıyorum. Kim ne konuşursa konuşsun, ne yorum yapacağım ne de konuşacağım. Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu” dedi.

Kural, İnanır’ın kendi vasiyetini hazırladığını belirterek, “Herkes kendi kararını kendi veriyor. Buna saygı duymak lazım. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir’e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim” ifadelerini kullandı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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