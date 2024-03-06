Bitcoin rekora koşuyor! 1 saatte 5 bin dolarlık rüzgâr

Bitcoin’de son dakika! 5 Mart işlemlerinin ilk saatlerinde 68.735 doları gören ve tarihî 69.275 dolar rekoruna oldukça yaklaşan BTC’de sert hareketler yaşanıyor. Bir saatlik süreçte zirveden düşüşe geçen ve 64140 dolara kadar gerileyen Bitcoin, gelen tepki alımlarıyla TSİ 10:00 itibarıyla 67,500 dolar seviyelerine yakın denge bulmaya çalışıyor. Yatırımcılar “BTC yorum, beklenti ve hedef” aramalarına kilitlendi! Analistler “Hızlı yükseliş yaşandı ve tarihi zirveye yaklaşıldı. Kâr satışları da sert oluyor. 64.000-64.750 kritik destek bölgesi. Fiyatlar bu seviye altına düşmedikçe, tekrar 69.000 dolar denemesi ve bu seviyenin aşılması gündeme gelebilir” uyarısında bulunuyor.