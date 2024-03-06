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Ekonomi

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Enflasyonla mücadele için talebi kısmaya yeni önlem - Ekonomi
Enflasyonla mücadele için talebi kısmaya yeni önlem
TCMB, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verdi.
2 saat 40 dakika önce
1 yılda yüzde 81 artış: İstanbul'da yaşamanın maliyeti asgari ücretten 38 bin lira fazla
2 saat 43 dakika önce
Starbucks, Gazze boykotu nedeniyle 2 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu
4 saat 41 dakika önce
Erdoğan "gelirlerini artıracağız" demişti! Cem Küçük emekli maaşına zam için tarih verdi
5 saat 20 dakika önce
Bitcoin rekor seviyeye çıktı! Tarihi zirveye çok yakın
6 saat 24 dakika önce
Faiz artışına devam edilecek mi? Mehmet Şimşek TCMB'nin düşüncesini açıkladı
Altından yeni rekor! Gram tüm zamanların en yüksek seviyesinde  - Ekonomi
Altından yeni rekor! Gram tüm zamanların en yüksek seviyesinde 
Ramazan öncesi tavuk eti de zamlandı - Ekonomi
Ramazan öncesi tavuk eti de zamlandı
Belediye çalışanlarına yüzde 110 zam! En düşük maaş 34 bin TL oldu - Ekonomi
Belediye çalışanlarına yüzde 110 zam! En düşük maaş 34 bin TL oldu
Altın daha fazla yükselir mi? Bu fiyatlardan altın alınır mı? Uzman isim tek tek anlattı - Ekonomi
Altın daha fazla yükselir mi? Bu fiyatlardan altın alınır mı? Uzman isim tek tek anlattı
SSK ve Bağ-Kur prim günleri eşitlenecek mi? Son durum Bakan Işıkhan'a soruldu - Ekonomi
SSK ve Bağ-Kur prim günleri eşitlenecek mi? Son durum Bakan Işıkhan'a soruldu
- İşte dünyanın en zengin ismi
10 saat 13 dakika önce

Elon Musk'ı geride bıraktı! Dünyanın en zengin ismi bir kez daha Jeff Bezos oldu

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, dünyanın en zenginleri sıralamasında Elon Musk’ı geçerek zirveye oturdu. Son bir yılda Musk 31,3 milyar dolar kaybederken Bezos 23,4 milyar dolar kazandı.
Ekonomi - Ekonomi
12 saat 20 dakika önce

Penta Teknoloji kârlılıkta ve ciroda 2023’te rekorlara imza attı

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarını Türkiye ile buluşturan Penta Teknoloji’nin 2023 yılı konsolide cirosu, önceki yıla göre yüzde 86 artışla 18,2 milyar TL oldu.
- İstanbul'a iki yeni metro hattı daha...
12 saat 37 dakika önce

İstanbul'a iki yeni metro hattı daha! Bu hafta açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nın muhtemelen 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattının da bu ay içinde hizmete açılacağını bildirdi.
- Emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?
12 saat 46 dakika önce

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin 3 bin lira bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını ve ödeme günlerinin planlandığını bildirdi.
- AYM'den araç satışıyla ilgili yeni karar!
13 saat 2 dakika önce

AYM'den yeni karar! Araç satışıyla ilgili düzenleme iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), araç satışının ardından, zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenlemeyi, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.
- Ramazan boyunca kırmızı etin fiyatını sabitlediler
13 saat 30 dakika önce

Ramazan boyunca kırmızı etin fiyatını sabitlediler! İşte kampanyaya katılan zincir marketler

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapmış oldukları protokol ile İstanbul PERDER olarak, ramazan boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam edeceklerini bildirdi. İşte kampanyaya katılan marketler...
- Bakan Bolat'tan dış ticarette kararlılık mesajı
13 saat 43 dakika önce

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye'nin dış ticaret açığını indirmeye kararlıyız 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin mal ihracatını bu yıl 267 milyar dolara, 2026'da ise 302 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı hedefimizi Türkiye'nin dış ticaretinde 'ticaretin de yüzyılı' olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu yaparken de Türkiye'nin dış ticaret açığını sürdürülebilir, makul seviyelere indirmekte kararlıyız." dedi.
- Bitcoin'de 1 saatte 5 bin dolarlık rüzgâr
13 saat 47 dakika önce

Bitcoin rekora koşuyor! 1 saatte 5 bin dolarlık rüzgâr

Bitcoin’de son dakika! 5 Mart işlemlerinin ilk saatlerinde 68.735 doları gören ve tarihî 69.275 dolar rekoruna oldukça yaklaşan BTC’de sert hareketler yaşanıyor. Bir saatlik süreçte zirveden düşüşe geçen ve 64140 dolara kadar gerileyen Bitcoin, gelen tepki alımlarıyla TSİ 10:00 itibarıyla 67,500 dolar seviyelerine yakın denge bulmaya çalışıyor. Yatırımcılar “BTC yorum, beklenti ve hedef” aramalarına kilitlendi! Analistler “Hızlı yükseliş yaşandı ve tarihi zirveye yaklaşıldı. Kâr satışları da sert oluyor. 64.000-64.750 kritik destek bölgesi. Fiyatlar bu seviye altına düşmedikçe, tekrar 69.000 dolar denemesi ve bu seviyenin aşılması gündeme gelebilir” uyarısında bulunuyor.
- Türk Hava Yolları'ndan ucuz bilet kampanyası
14 saat 10 dakika önce

Türk Hava Yolları'ndan ucuz bilet kampanyası: 5-6 Mart tarihleri arasında...

Türk Hava Yolları (THY), yeni bilet kampanyasını duyurdu. 5-6 Mart 2024 tarihleri arasında, 11-31 Ekim 2024 tarihleri için alınan biletler indirimli olacak. THY'den yapılan açıklamada biletlerin 799 TL'den satışa çıkarılacağı duyuruldu.
- 300 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar
14 saat 34 dakika önce

300 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

Elazığ'daki bir firma, depremlerin etkisiyle riskli binaların yıkımı için operatör arıyor. Ancak firma 300 bin liraya kadar maaş vermesine rağmen çalışacak operatör bulamıyor. 
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