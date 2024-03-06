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Enflasyonla mücadele için talebi kısmaya yeni önlem
TCMB, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verdi.
2 saat 40 dakika önce
1 yılda yüzde 81 artış: İstanbul'da yaşamanın maliyeti asgari ücretten 38 bin lira fazla
2 saat 43 dakika önce
Starbucks, Gazze boykotu nedeniyle 2 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu
4 saat 41 dakika önce
Erdoğan "gelirlerini artıracağız" demişti! Cem Küçük emekli maaşına zam için tarih verdi
5 saat 20 dakika önce
Bitcoin rekor seviyeye çıktı! Tarihi zirveye çok yakın
6 saat 24 dakika önce
Faiz artışına devam edilecek mi? Mehmet Şimşek TCMB'nin düşüncesini açıkladı
Altından yeni rekor! Gram tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Ramazan öncesi tavuk eti de zamlandı
Belediye çalışanlarına yüzde 110 zam! En düşük maaş 34 bin TL oldu
Altın daha fazla yükselir mi? Bu fiyatlardan altın alınır mı? Uzman isim tek tek anlattı
SSK ve Bağ-Kur prim günleri eşitlenecek mi? Son durum Bakan Işıkhan'a soruldu
10 saat 13 dakika önce
Elon Musk'ı geride bıraktı! Dünyanın en zengin ismi bir kez daha Jeff Bezos oldu
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, dünyanın en zenginleri sıralamasında Elon Musk’ı geçerek zirveye oturdu. Son bir yılda Musk 31,3 milyar dolar kaybederken Bezos 23,4 milyar dolar kazandı.
12 saat 20 dakika önce
Penta Teknoloji kârlılıkta ve ciroda 2023’te rekorlara imza attı
Dünyanın önde gelen teknoloji markalarını Türkiye ile buluşturan Penta Teknoloji’nin 2023 yılı konsolide cirosu, önceki yıla göre yüzde 86 artışla 18,2 milyar TL oldu.
12 saat 37 dakika önce
İstanbul'a iki yeni metro hattı daha! Bu hafta açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nın muhtemelen 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattının da bu ay içinde hizmete açılacağını bildirdi.
12 saat 46 dakika önce
Emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin 3 bin lira bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını ve ödeme günlerinin planlandığını bildirdi.
13 saat 2 dakika önce
AYM'den yeni karar! Araç satışıyla ilgili düzenleme iptal edildi
Anayasa Mahkemesi (AYM), araç satışının ardından, zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenlemeyi, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.
13 saat 30 dakika önce
Ramazan boyunca kırmızı etin fiyatını sabitlediler! İşte kampanyaya katılan zincir marketler
İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapmış oldukları protokol ile İstanbul PERDER olarak, ramazan boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam edeceklerini bildirdi. İşte kampanyaya katılan marketler...
13 saat 43 dakika önce
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye'nin dış ticaret açığını indirmeye kararlıyız
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin mal ihracatını bu yıl 267 milyar dolara, 2026'da ise 302 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı hedefimizi Türkiye'nin dış ticaretinde 'ticaretin de yüzyılı' olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu yaparken de Türkiye'nin dış ticaret açığını sürdürülebilir, makul seviyelere indirmekte kararlıyız." dedi.
13 saat 47 dakika önce
Bitcoin rekora koşuyor! 1 saatte 5 bin dolarlık rüzgâr
Bitcoin’de son dakika! 5 Mart işlemlerinin ilk saatlerinde 68.735 doları gören ve tarihî 69.275 dolar rekoruna oldukça yaklaşan BTC’de sert hareketler yaşanıyor. Bir saatlik süreçte zirveden düşüşe geçen ve 64140 dolara kadar gerileyen Bitcoin, gelen tepki alımlarıyla TSİ 10:00 itibarıyla 67,500 dolar seviyelerine yakın denge bulmaya çalışıyor. Yatırımcılar “BTC yorum, beklenti ve hedef” aramalarına kilitlendi! Analistler “Hızlı yükseliş yaşandı ve tarihi zirveye yaklaşıldı. Kâr satışları da sert oluyor. 64.000-64.750 kritik destek bölgesi. Fiyatlar bu seviye altına düşmedikçe, tekrar 69.000 dolar denemesi ve bu seviyenin aşılması gündeme gelebilir” uyarısında bulunuyor.
14 saat 10 dakika önce
Türk Hava Yolları'ndan ucuz bilet kampanyası: 5-6 Mart tarihleri arasında...
Türk Hava Yolları (THY), yeni bilet kampanyasını duyurdu. 5-6 Mart 2024 tarihleri arasında, 11-31 Ekim 2024 tarihleri için alınan biletler indirimli olacak. THY'den yapılan açıklamada biletlerin 799 TL'den satışa çıkarılacağı duyuruldu.
14 saat 34 dakika önce
300 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar
Elazığ'daki bir firma, depremlerin etkisiyle riskli binaların yıkımı için operatör arıyor. Ancak firma 300 bin liraya kadar maaş vermesine rağmen çalışacak operatör bulamıyor.
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