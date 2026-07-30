Akıllı telefonların ve mobil cihazların hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte, şarj adaptörlerinden akıllı saatlere kadar uzanan mobil aksesuar pazarı devasa bir ekonomiye dönüştü.

Evdeki dijital yardımcıların pazar büyüklüğü 100 milyar dolara ulaşırken, kullanıcıların en çok tercih ettiği teknoloji aksesuarlarının başında şarj çözümleri, ses teknolojileri ve giyilebilir ürünler geliyor.

Aksesuar pazarının yerli oyuncularından TESAN İletişim de ttec markası ile her yıl 5 milyondan fazla ürünü kullanıcıyla buluşturuyor. TESAN İletişim Genel Müdürü Ahmet Erdoğan; Türkiye’nin genç nüfusu, teknolojiyi hızla benimseyen kullanıcı profili ve e-Ticaret’in gelişimi ile bu alanda büyük fırsatlar sunduğunu belirterek “Küresel mobil aksesuar pazarı bugün yaklaşık 100 milyar dolar büyüklüğe ulaşmış durumda. Önümüzdeki yıllarda ise yıllık yüzde 7-8 büyüme ile 160 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Bu büyümenin en önemli itici güçleri; akıllı cihaz kullanımının artması, mobil hayatın günlük hayatın merkezine yerleşmesi ve tüketicilerin teknoloji ekosistemine yaptığı yatırımın sürekli artmasıdır. Türkiye’de de benzer bir tablo görüyoruz. Şarj adaptörleri, kablolar, kulaklıklar, ekran koruyucular, telefon kılıfları ve powerbank gibi teknoloji aksesuarları artık hemen her hanede kullanılan, dijital hayatın vazgeçilmez ürünleri hâline geldi. Özellikle şarj teknolojileri, ses ürünleri ve giyilebilir teknolojilerde talebin istikrarlı şekilde arttığını gözlemliyoruz. Mobil yaşamın gelişimine paralel olarak teknoloji aksesuarları pazarının hem Türkiye’de hem de dünyada büyümesini sürdüreceğine inanıyoruz” dedi.

Evdeki dijital yardımcılar 100 milyar doları aştı! Akıllı cihazlarla birlikte sayıları arttı

CİHAZIN ÖMRÜ DOLMADAN YENİLİYORUZ

Tüketicilerin kullanım alışkanlıklarına da değinen Erdoğan “Enflasyonist ortam fiyat hassasiyetini artırmış olsa da karar sürecini yalnızca fiyat odaklı hâle getirmedi. Bugün tüketiciler; performans, kullanım kolaylığı, ergonomi, tasarım ve dayanıklılık gibi kriterleri birlikte değerlendirerek kendileri için en doğru ürünü seçmeye çalışıyor. Dolayısıyla fiyat-performans dengesi tek başına belirleyici bir unsur olmaktan çıkmış durumda. Bununla birlikte, teknolojik cihazların hızla gelişmesi ve yeni modellerin piyasaya sürülmesi sebebiyle kullanıcılar, cihazlarıyla uyumluluğu korumak veya yeni özelliklerden faydalanmak amacıyla aksesuarlarını kullanım ömrü dolmadan yenilemeyi tercih edebiliyor” ifadelerini kullandı.

Aksesuar pazarında binin üzerinde ürün portföyü ile faaliyet gösterdiklerini dile getiren Erdoğan “Ürün portföyümüz; şarj, ses, giyilebilir teknoloji, çocuk ve fonksiyonel teknoloji ürünleri olmak üzere beş ana kategoriden oluşuyor. Özellikle şarj teknolojileri, ses ürünleri, giyilebilir teknolojiler ve çocuklara yönelik ürünler gibi yüksek katma değerli kategorilerde ürün portföyümüzü sürekli güçlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde büyüme stratejimizi coğrafi genişleme, ürün gamının derinleştirilmesi ve marka yatırımları üzerine kuruyoruz. Hedefimiz güçlü bir global mobil aksesuar markası olmak” diye konuştu.

30’DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Bugün 30’dan fazla ülkeye yılda 500 binin üzerinde ürün ihraç ettiklerini ifade eden Erdoğan şunları kaydetti: İhracat faaliyetlerimiz, ürün portföyümüzde yer alan şarj teknolojileri, ses ürünleri, giyilebilir teknoloji ve mobil yaşamı destekleyen diğer teknoloji ürünlerini kapsıyor. Uluslararası pazarlardaki büyümeyi önümüzdeki dönemin en önemli stratejik öncelikleri arasında görüyoruz. Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya bölgeleri büyüme planlarımızda önemli bir yer tutuyor. Özellikle Suudi Arabistan, İngiltere, Almanya, Mısır, Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan’da varlığımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Orta vadede en önemli hedeflerimizden biri, yurt dışı ciromuzun Türkiye ciromuzun üzerine çıkması ve ttec’i küresel ölçekte daha güçlü bir teknoloji markası hâline getirmek.

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