ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Kararda üç üyenin faiz artışı yönünde oy kullanması dikkat çekerken, bu ayrışma 2016'dan bu yana bir ilk oldu.

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı açıklandı. Banka politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

Kararın Fed’in ikili hedefini desteklemek amacıyla alındığını ve bankacılık sisteminde yeterli rezerv bulundurma politikasının sürdürüldüğünü açıklandı.

Fed faiz kararını açıkladı! 2016'dan bu yana bir ilk

Fed, Orta Doğu’daki çatışmadan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyetin güçlü bir hızda genişlediğini bildirdi. Verimlilik artışı ile sermaye yatırımlarının güçlü olduğunu, istihdam artışının iş gücündeki büyümeye ayak uydurduğunu ve işsizlik oranının çok az değiştiğini aktardı.

Fed faiz kararını açıkladı! 2016'dan bu yana bir ilk

Fed, enerji dahil belirli sektörlerde fiyat artışlarına yol açan arz şoklarının etkisiyle enflasyonun %2 hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdüğünü belirtti. Fed, fiyat istikrarını sağlayacağını vurguladı.

10 YIL SONRA İLK!

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, 25 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandı.

Üç üyenin aynı politika değişikliği yönünde karşı oy kullanması 2016’dan bu yana ilk kez gerçekleşti.

Karşı oylar, beş yıldır Fed’in hedefinin üzerinde seyreden enflasyona müdahale edilmesi yönündeki baskının banka içinde güçlendiğine işaret etti.

2026'DA HENÜZ FAİZ DEĞİŞMEDİ

Fed, 2026 yılında şimdiye kadar gerçekleştirdiği dört toplantının tamamında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

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