BDDK’nın yeni düzenlemesi ile tasarruf finansmanı şirketlerinden alınan finansmanlarda ilk ve son taksit arasındaki fark %200’ün üzerinde olamayacak. Katılımcıların ise ağırlıklı olarak eşit taksitlerle sisteme dahil olduğu ifade ediliyor. En yaygın talep edilen finansman tutarlarından olan “peşinatsız” ve “ara ödemesiz” 500 bin TL’nin maliyeti ne kadar? 15 aylık geri ödeme planında taksitler kaç TL? Teslimat ne zaman? İşte detaylar …

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yakın dönemde tasarruf finansman şirketlerinin sürdürülebilirliğini artırmak ve makro ihtiyati tedbirleri güçlendirmek amacıyla önemli bir düzenlemeye gidilmişti. Bu kapsamda;

-Erken teslimatta daha önce sözleşme tutarının %40'ı olarak uygulanan peşinat tutarı %45'e yükseltildi.

-Sisteme giren bir katılımcıya finansman teslimatının yapılabileceği en erken süre de 150 günden 180 güne çıkarıldı.

NAKİT AKIŞI DENGELENECEK

Uzmanlar, tasarruf finansman sisteminin havuzda biriken parayla döndüğünü; erken teslimatların ise para çıkışını, nakit girdisinden daha fazla hale getirdiğini belirtiyor. Yeni düzenleme ile getirilen “yüzde 45 peşinat” ve “altıncı ayda teslim” uygulamasının, şirketlerin nakit akışını ve likidite dengesini daha fazla güvence altına aldığı ifade ediliyor.

Faizsiz 500 bin TL fırsatı! Taksit kaç TL? Teslimat ne zaman?

RİSKLER AZALACAK

Uzmanlar “Bu düzenleme ile sıcak paraya hızlı ulaşımın sınırlandırılması da amaçlandı. Vatandaşlar, bu sistemle finansmana erişebilmek için özkaynak katkılarını artık daha yüksek tutacak. Süre ve birikim şartlarının yükselmesi, aslında sistemik risklerin azalması ve katılımcının da parasının daha güvende olması için faydalı bir uygulama” görüşünü dile getiriyor.

FAİZE GÖRE YİNE AVANTAJLI

Sektör temsilcileri ise TCMB’nin son PPK toplantısında faiz indirimine gitmediğini ve sıkı para politikasını sürdürdüğünü hatırlatarak, muhtemel bir indirim sürecinin bile Orta Doğu’daki riskler ve enflasyonist baskılar sebebiyle yavaş ilerleyebileceğini ve banka kredisi oranlarının yüksek seyrini koruyabileceğini aktarıyor.

Faizsiz 500 bin TL fırsatı! Taksit kaç TL? Teslimat ne zaman?

Bu denklemde tasarruf finansmanı şirketlerinin %7 komisyonla sunduğu finansman imkânının cazibesini koruduğu ifade ediliyor.

500 BİN TL, 15 AY TAKSİT

BDDK’nın yeni düzenlemesi ile ilk ve son taksit arasındaki fark da %200’ün üzerinde olamayacak. Böylece daha dengeli bir taksit takvimi ortaya çıkıyor. Katılımcıların ise ağırlıklı olarak eşit taksitlerle sisteme dahil olduğu ifade ediliyor.

En yaygın talep edilen finansman tutarlarından olan “peşinatsız” ve “ara ödemesiz” 500 bin TL’nin 15 ayda geri ödeme tablosu ve maliyetler şöyle: