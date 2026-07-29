Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, hazırlık maçında karşılaştığı Yunanistan ekibi AEK Athens FC'yi geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Hollanda'nın Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesinde sezon hazırlık kampını sürdüren Samsunspor, AEK Athens FC ile karşılaştı.

SAMSUNSPOR İKİ GOLLE KAZANDI

Hollanda'da oynanan maçta 1-0 geriye düşen Karadeniz ekibi, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Samsunspor'un galibiyet gollerini 44. dakikada Elayis Tavsan ve 80 dakikada Saikuba Jarju kaydetti. AEK'in tek golü ise 14. dakikada Niclas Eliasson'dan geldi.

ÜÇÜNCÜ HAZIRLIK MAÇINDA İLK GALİBİYET

Samsunspor, sezon öncesi üç hazırlık maçında bir galibiyet, bir mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı. Fransa temsilcisi USL Dunkerque'e 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, Belçika ekibi RAAL La Louviere ile 0-0 berabere kaldı. Karadeniz ekibi son olarak AEK'i mağlup etti.

Kulübün açıklamasında, "Hollanda güvenlik makamlarının aldığı tedbirler doğrultusunda, 29 Temmuz tarihinde AEK Athens FC ile oynayacağımız hazırlık karşılaşması taraftarlara kapalı olarak gerçekleştirilecektir. Taraftarlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına Hollanda güvenlik makamlarının aldığı tedbirlere uymalarını önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası