Avusturya ekibi Sturm Graz, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Hearts'ı 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı ve sarı lacivertlilerin muhtemel rakibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Sturm Graz, Hearts'ı iki maçta da yenerek bir üst tura yükselmeyi başardı.

İlk maçı da 4-0 kazanan Avusturya temsilcisi Sturm Graz, rövanş karşılaşmasında da Hearts'ı 2-0 yenerek toplamda 6-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı.

F.BAHÇE TURLARSA RAKİP STURM GRAZ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.

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