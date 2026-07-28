Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ne dair son gelişmeleri paylaştı. Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamada olduğunu belirten Bakan, "Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası ise 2 saat 15 dakikaya düşecek. Yakında test sürüşleri başlayacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi’ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hattın yılda 30 milyon yolcu taşıyacağını belirten Bakan, “Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’mızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. Hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacak" ifadelerini kullandı.

2 SAAT 15 DAKİKA SÜRECEK

106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesimindeki hatta devam eden çalışmaları değerlendiren Uraloğlu; şöyle devam etti: "Söz konusu kesim tamamlandığında, Bursa’dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek.

Yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek! İstanbul, Ankara, Bursa... Çok az kaldı

TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLAYACAK

Yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız. Gerçekleştireceğimiz test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız"

Bakan Uraloğlu

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