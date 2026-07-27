Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı boyunca gerçekleştirdiği denetimlerde taklit, tağşiş veya temel özellikleri bakımından mevzuata aykırılık tespit edilen peynir ürünlerini kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Laboratuvar analizleri sonucunda kaşar peynirinden beyaz peynire, eritme peynirlerinden tost peynirlerine kadar çok sayıda ürün listelere girdi. Bazı ürünlerde bitkisel yağ, nişasta ve eritme tuzu tespit edilirken, bazılarında ise yağ oranının mevzuatta belirtilen seviyenin altında olduğu belirlendi.

TARIM BAKANLIĞI 2026'DA BU PEYNİR MARKALARINI İFŞA ETTİ Peynir alırken etikete bakmak artık yetmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılında yayımladığı denetim sonuçları, birçok şehirde çok sayıda peynir markasında mevzuata aykırılık tespit edildiğini ortaya koydu. Özellikle Aksaray'ın Ortaköy ilçesi en fazla usulsüzlüğün görüldüğü merkez olurken, Mersin'in Mut, Konya'nın Akşehir ve Manisa'nın Kula ilçeleri de listede öne çıktı. İşte 2026 yılında ifşa edilen peynir markaları, firmaları, listeye alınma nedenleri ve şehir şehir tam liste...

AKSARAY 🟥 AKSARAY - MERKEZ Marka: ÜÇLER

Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026

Tespit edilen ürünler: Yarım yağlı taze beyaz peynir

Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması. Marka: SÜTTANESİ

Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026

Tespit edilen ürünler: Tam yağlı taze kaşar peyniri

Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması. Marka: SABIR

Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026

Tespit edilen ürünler: Tam yağlı taze beyaz peynir

Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması. Marka: UFUKBEY

Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026

Tespit edilen ürünler: Tam yağlı taze kaşar peyniri

Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması. Marka: ÇİĞDEMLİ

Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026

Tespit edilen ürünler: Yarım yağlı taze beyaz peynir

Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması. 🟥 AKSARAY - ORTAKÖY Marka: AKSARAY SELAY TOSTLUK VE KAHVALTILIK PEYNİR

Listeye eklenme tarihi: 12.03.2026

Tespit edilen ürünler: Yarım yağlı taze eritme peyniri

Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması. Marka: DOĞUKAN

Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026

Tespit edilen ürünler: Tam yağlı taze beyaz peynir

Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması. Marka: AKSES

Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026

Tespit edilen ürünler: Yarım yağlı taze beyaz peynir (2 farklı kayıt)

Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması. Marka: ALKIŞBEY

Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026

Tespit edilen ürünler: Tam yağlı beyaz peynir

Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması. Marka: ERTAT

Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026

Tespit edilen ürünler: Yağlı beyaz peynir

Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması. Marka: TUĞÇEM

Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026

Tespit edilen ürünler: Yarım yağlı beyaz peynir

Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması. Marka: SÜHABEY

Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026, 12.03.2026 ve 22.04.2026

Tespit edilen ürünler: Tam yağlı, yarım yağlı ve yağlı beyaz peynir çeşitleri

Usulsüzlük: Farklı tarihlerde yapılan denetimlerde yağ oranının düşük olması. Marka: EGGE

Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026

Tespit edilen ürünler: Yarım yağlı eritme tost peyniri, tam yağlı taze kaşar peyniri

Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması. Marka: ORTAT

Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026

Tespit edilen ürünler: Az yağlı taze beyaz peynir

Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması. Marka: EREN

Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026

Tespit edilen ürünler: Tam yağlı beyaz peynir

Usulsüzlük: Yağ oranının düşük olması.

ANTALYA 🟥ANTALYA - SERİK 2026 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı kamuoyu duyurularında Antalya'da faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği peynir ürünü, laboratuvar analizlerinde tespit edilen uygunsuzluk nedeniyle listeye girdi. Firma adı: AKDENİZ SÜT ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ Marka: CHEESEMAN Listeye Eklenme Tarihi: 17.02.2026 Tespit edilen ürün • Ürün Adı: YARIM YAĞLI TAZE ÇERKEZ PEYNİRİ / ERİTME PEYNİRİ - 500 G • Parti / Seri No: 18.08.2025 • Usulsüzlük Nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması

AYDIN 🟥AYDIN - EFELER 2026 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı kamuoyu duyurularında Aydın'da faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği peynir ürünü, laboratuvar analizlerinde tespit edilen uygunsuzluk nedeniyle listeye alındı. Firma adı: AYBEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: İLAYDA ÇİFTLİĞİ Listeye Eklenme Tarihi: 16.04.2026 Tespit edilen ürün • Ürün Adı: KAŞAR PEYNİRİ (1000 GR) • Parti / Seri No: 008 • Usulsüzlük Nedeni: Eritme Tuzu Tespiti

BALIKESİR 🟥 BALIKESİR - ALTI EYLÜL 2026 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı kamuoyu duyurularında Balıkesir'de faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği peynir ürünü, laboratuvar analizlerinde tespit edilen uygunsuzluk nedeniyle listeye alındı. Firma adı: ÖZIŞIK SÜT ÜRÜNLERİ YEM GIDA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Marka: ÖZIŞIK Listeye Eklenme Tarihi: 02.04.2026 Tespit edilen ürün • Ürün Adı: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ • Parti / Seri No: ÖKP250731 • Usulsüzlük Nedeni: Eritme Tuzu Tespiti

BURSA 🟥BURSA - MUSTAFAKEMALPAŞA Firma Adı: EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MUSTAFAKEMALPAŞA FABRİKASI Marka: EKER ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 1000 G Parti Seri No: P141442155 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması Listeye eklenme tarihi: 02.04.2026

ELAZIĞ 🟥ELAZIĞ - KARAKOÇAN Firma Adı: YÜSRA KUYUMCULUK HAYVANCILIK İNŞAAT TAAHHÜT GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: ŞAVAK GENÇOĞLU ÜRÜN ADI: TAZE TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ Parti Seri No: 25.10.2025 Uygunsuzluk nedeni: Eritme Tuzu Tespiti Listeye eklenme tarihi: 18.06.2026 🟥ELAZIĞ - MERKEZ Firma Adı: AK-PA ŞAVAK İNŞAAT GIDA İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: AKPA ŞAVAK ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ Parti Seri No: 1812 Uygunsuzluk nedeni: Eritme Tuzu Tespiti Listeye eklenme tarihi: 18.06.2026

KAHRAMANMARAŞ 🟥 KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT Firma Adı: KELEBEKLER HAYVANCILIK TARIM GIDA NAKLİYE OTOMOTİV TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: AYDA ÜRÜN ADI: YARIM YAĞLI BEYAZ PEYNİR Parti Seri No: BY0711 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması Listeye eklenme tarihi: 12.03.2026 Firma Adı: KELEBEKLER HAYVANCILIK TARIM GIDA NAKLİYE OTOMOTİV TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: AYDA ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI PASTÖRİZE SÜTTEN ÜRETİLMİŞ PEYNİR Parti Seri No: BY 0209 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması Listeye eklenme tarihi: 29.01.2026 🟥KAHRAMANMARAŞ - TÜRKOĞLU Firma Adı: ŞENSA SÜT ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: ŞENSA ÜRÜN ADI: YARIM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ Parti Seri No: 153 Uygunsuzluk nedeni: Bitkisel Yağ Tespiti, Eritme Tuzu Tespiti Listeye eklenme tarihi: 12.03.2026

KARS 🟥KARS - MERKEZ Firma Adı: ÖZ-KAR SÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: KARSBEYİ ÜRÜN ADI: KARS GÖBEK KAŞAR PEYNİRİ Parti Seri No: 2161080 K.K. Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması, Eritme Tuzu Tespiti Listeye eklenme tarihi: 18.06.2026

KONYA 🟥 KONYA - AKŞEHİR Firma Adı: MİRAS SÜT ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: MİRSAN AKŞEHİR ÜRÜN ADI: YARIM YAĞLI BEYAZ PEYNİR Parti Seri No: KAS12 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026 🟥Firma Adı: MİRAS SÜT ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: MİRSAN AKŞEHİR ÜRÜN ADI: YARIM YAĞLI BEYAZ PEYNİR Parti Seri No: EKI10 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026 🟥Firma Adı: MİRAS SÜT ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: MİRSAN AKŞEHİR ÜRÜN ADI: YARIM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR Parti Seri No: EYL27 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026 🟥Firma Adı: MİRAS SÜT ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: AL SÜT ÜRÜN ADI: YARIM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR Parti Seri No: EYL19 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026 🟥Firma Adı: MİRAS SÜT ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: MİRSAN ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR Parti Seri No: EKİ25 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026 🟥KONYA - EREĞLİ Firma Adı: ERBALCILAR GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: BERENER ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR Parti Seri No: 300 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026 🟥Firma Adı: İFLAS HAL. ERKON SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TARIM VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: ERKON ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ Parti Seri No: 273 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026 🟥 KONYA - MERAM Firma Adı: ÖZEMEK TEREYAĞI SÜT ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Marka: EBRAR ALYA ÜRÜN ADI: AYÇEKİRDEĞİ MISIR ÇÖREKOTU ÇEŞNİLİ TAM YAĞLI TAZE ERİTME PEYNİRİ Parti Seri No: 10.10.2025 Uygunsuzluk nedeni: Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026 🟥Firma Adı: ÖZEMEK TEREYAĞI SÜT ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Marka: EBRAR ALYA ÜRÜN ADI: YARIM YAĞLI TAZE ERİTME PEYNİRİ Parti Seri No: 30.09.2025 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026

KÜTAHYA 🟥KÜTAHYA - GEDİZ Firma Adı: DOĞUŞ ET VE SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-GEDİZ ŞUBESİ Marka: DOĞUŞ ÜRÜN ADI: YARIM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR Parti Seri No: 01 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması Listeye eklenme tarihi: 01.06.2026

MANİSA 🟥MANİSA - KULA Firma Adı: İFLAS HAL.TAKIŞ GIDA SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: TAKIŞOĞLU ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ Parti Seri No: 253-A MAN Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026 🟥 Firma Adı: İFLAS HAL.TAKIŞ GIDA SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: MORA ÇİFTLİK ÜRÜN ADI: DİLİMLİ KAŞAR PEYNİRİ Parti Seri No: 07/08 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026 🟥 Firma Adı: EŞME YEM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. Marka: ÇAMOLUK ÜRÜN ADI: KAŞAR PEYNİRİ Parti Seri No: 122 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması Listeye eklenme tarihi: 16.04.2026 🟥 Firma Adı: EŞME YEM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. Marka: HAMİTKÖY ÜRÜN ADI: YARIM YAĞLI TAZE ERİTME TOST PEYNİRİ Parti Seri No: 29.08.2024 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması Listeye eklenme tarihi: 16.04.2026 🟥 Firma Adı: EŞME YEM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. Marka: ÇAMOLUK ÜRÜN ADI: KAŞAR PEYNİRİ Parti Seri No: 2501 Uygunsuzluk nedeni: Eritme Tuzu Tespiti Listeye eklenme tarihi: 16.04.2026

MERSİN 🟥 MERSİN - MUT Firma Adı: MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: DOY HOREKA ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ (1000 GR) Parti Seri No: 033 Uygunsuzluk nedeni: Bitkisel Yağ Tespiti Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026 🟥 Firma Adı: MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: DOY HOREKA ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ (1000 GR) Parti Seri No: 072 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması, Eritme Tuzu Tespiti Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026 🟥 Firma Adı: MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: DOY HOREKA ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ (1000 GR) Parti Seri No: 073 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026 🟥 Firma Adı: MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: DOY HOREKA ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ (1000 GR) Parti Seri No: 01032026/1 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması, Eritme Tuzu Tespiti Listeye eklenme tarihi: 18.06.2026 🟥Firma Adı: MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: DOY HOREKA ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ (1000 GR) Parti Seri No: 055 Uygunsuzluk nedeni: Eritme Tuzu Tespiti Listeye eklenme tarihi: 18.06.2026 🟥Firma Adı: MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: ELA MUTLU ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI ERİTME PEYNİRİ (1000 GR) Parti Seri No: 061 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması Listeye eklenme tarihi: 18.06.2026 🟥 Firma Adı: MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: DOY HOREKA ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ (1000 GR) Parti Seri No: 30032026/1 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması Listeye eklenme tarihi: 18.06.2026 🟥Firma Adı: MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: DOY HOREKA ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ (1000 GR) Parti Seri No: 28032026/1 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması, Eritme Tuzu Tespiti Listeye eklenme tarihi: 18.06.2026 🟥Firma Adı: MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: DOY HOREKA ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ (1000 GR) Parti Seri No: 19032026/1 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması, Eritme Tuzu Tespiti Listeye eklenme tarihi: 18.06.2026 🟥Firma Adı: MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: DOY HOREKA ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ (1000 GR) Parti Seri No: 07032026/1 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması, Eritme Tuzu Tespiti Listeye eklenme tarihi: 18.06.2026 🟥Firma Adı: MUTUM SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT GIDA NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: DOY HOREKA ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ (1000 GR) Parti Seri No: 16022026-1 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması Listeye eklenme tarihi: 01.06.2026

OSMANİYE 🟥OSMANİYE - MERKEZ Firma Adı: KAYA SÜT ÜRÜNLERİ-MEHMET KAYA Marka: BAŞAK YAYLASI ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ Parti Seri No: 150326 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması, Eritme Tuzu Tespiti Listeye eklenme tarihi: 01.06.2026

SAKARYA 🟥SAKARYA - HENDEK Firma Adı: ÖZERLER SÜT ÜRÜNLERİ VE MARKETÇİLİK ANONİM ŞİRKETİ Marka: FORMİA (PİZZALIK PEYNİR) ÜRÜN ADI: TAM YAĞLI TAZE ERİTME PEYNİRİ Parti Seri No: 0503 Uygunsuzluk nedeni: Bitkisel Yağ Tespiti Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026 🟥SAKARYA - PAMUKOVA Firma Adı: HAMM SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: HAMM SÜT ÜRÜN ADI: YARIM YAĞLI ERİTME PEYNİRİ Parti Seri No: 05.04.2026 Uygunsuzluk nedeni: % Yağ Oranının Düşük Olması Listeye eklenme tarihi: 22.07.2026

KAYSERİ 🟥KAYSERİ - MELİKGAZİ Firma Adı: SAFİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Marka: AHLAS ÜRÜN ADI: ERİTME TAZE ÇEÇİL PEYNİRİ Parti Seri No: 24.02.2026 Uygunsuzluk nedeni: Nişasta Tespiti Listeye eklenme tarihi: 01.06.2026

🟥UŞAK - EŞME Firma Adı: EŞME YEM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. Marka: ÇAMOLUK ÜRÜN ADI: KAŞAR PEYNİRİ Parti Seri No: 300 Uygunsuzluk nedeni: Bitkisel Yağ Tespiti Listeye eklenme tarihi: 18.06.2026

GAZİANTEP 🟥 GAZİANTEP Firma: EMİNOĞLU SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ - Cuma Gültekin Marka: YÖRELİ YÖRESEL Ürün: Peynir Usulsüzlük: Bitkisel Yağ Tespiti Tarih: 29.01.2026

İZMİR 🟥 İZMİR - TİRE Firma: TEK AR GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Marka: TEKAR SÜT ÜRÜNLERİ Ürün: Yarım yağlı taze kaşar peyniri (2000 gr) Usulsüzlük: Bitkisel yağ tespiti, Eritme tuzu tespiti Tarih: 22.07.2026

UŞAK 🟥 UŞAK - EŞME Firma: EŞME YEM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ Marka: ÇAMOLUK Ürün: Kaşar peyniri Usulsüzlük: Bitkisel Yağ Tespiti Parti seri no: 300 Tarih: 18.06.2026

ÜNLÜ PEYNİR MARKASI GÜNDEM OLMUŞTU Öte yandan, geçen hafta Türkiye'nin ünlü peynir firması Tahsildaroğlu'nun da bir ürününde "listeria" bakterisi tespit edildiği öğrenilmişti. Konuyla ilgili şirketten, uygunsuzluğun yalnızca 290625 parti numaralı 400 gram Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününde tespit edildiğini, bildirimin ardından söz konusu partinin tedbiren piyasadan çekildiğini belirtilmişti. Açıklamada, üretim tesisinde yapılan ek analizlerde diğer ürünlerde Listeria monocytogenes bulgusuna rastlanmadığı, çevresel numuneler ile ardışık parti ürünlerinin de incelendiği ifade edilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı ise ilgili partiye ait ürünlerin toplatılarak imha edildiğini, firmaya idari para cezası uygulandığını ve benzer ürünlerde analizlerin sürdüğünü açıklamıştı.

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