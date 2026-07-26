Milli Muharip Uçak KAAN'ın yeni prototipi piste çıktı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ilk yer hareketlerinin başladığını vurgulayarak "Hedefimiz, yıl sonunda iki KAAN'ın da yan yana uçması" ifadelerini kullandı.

Milli muharip uçak KAAN'ın yeni prototipi taksi testlerine başladı. KAAN'ın yeni prototipi, Londra'daki Farnborough Havacılık Fuarı'nda da gündeme alındı.

KAAN'ın geliştirilmesi aşamalarına dair açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Yeni prototip, ilk yer hareketlerine başladı" dedi.

Milli Muharip Uçak KAAN

Demiroğlu, bazı testlerin tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

et Demiroğlu, yer testleri devam eden yeni KAAN prototipinin birkaç ay içinde ilk uçuşunu yapmasını umduklarını belirtti.

İkinci prototipinin de yıl sonuna kadar uçurulması planlanıyor.

Milli Muharip Uçak KAAN

KAAN'LAR KOL UÇUŞU YAPACAK

KAAN'ların kol uçuşu yapabileceğini vurgulayan Demiroğlu, "Hedefimiz, yıl sonunda iki KAAN'ın da yan yana uçması" sözlerine yer verdi.

Milli Muharip Uçak KAAN

KAAN SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NELER?

KAAN, 5. nesil savaş uçaklarının tüm özelliklerini bünyesinde barındıran, çift motorlu, düşük radar görünürlüğüne sahip bir jet avcı uçağı.

Düşük radar kesit alanı, dahili silah yuvaları, süper seyir kabiliyeti, yüksek manevra kabiliyeti ve 1.8 Mach azami hızıyla hem hava-hava hem hava-yer muharebelerinde üstünlük sağlıyor.

Entegre modüler aviyonikler, sensör füzyonu, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle pilotun iş yükünü azaltan KAAN, geniş ekran ve kaska monte gösterge sistemleriyle artırılmış durumsal farkındalık sunuyor.

Milli Muharip Uçak KAAN

Teknik özellikler arasında 55.000 feet irtifa tavanı, +9g/-3.5g güç limitleri ve görüş içi/ötesi silah entegrasyonu bulunuyor.KAAN’ın radarda düşük görünürlük sağlayan tasarımı, TÜBİTAK BİLGEM’in geliştirdiği frekans seçici radom ve RASEM-RADOM yazılımlarıyla destekleniyor.

Uçak, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM, GÖKHAN, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN gibi yerli mühimmatlarla donatılacak.

Ayrıca, bütünleşik elektro-optik sistemler, AESA radar ve elektronik harp sistemleri, KAAN’ı modern harp sahasında benzersiz kılıyor.

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