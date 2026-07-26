Türkiye Gazetesi
Slavko Vincic'ten sürpriz karar: Zirvede bıraktı
2026 Dünya Kupası finalini yöneten Slovenyalı hakem Slavko Vincic, 46 yaşında hakemlik kariyerini noktaladı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'nın Arjantin'i mağlup ederek şampiyon olduğu final maçında düdük çalan Slavko Vincic, 46 yaşında hakemlik kariyerini noktaladığını açıkladı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Sloven hakem, Dünya Kupası finalini yöneteceğini öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamamıştı.
DERBİDE DE DÜDÜK ÇALMIŞTI
Vincic, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray - Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.
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