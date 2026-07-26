Lübnan ordusu, Kesrevan kentinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen 2 kişiyi yakaladı. Operasyonda yaklaşık 1 milyon captagon hapı ile 60 kilogram esrar ele geçirildi.

Lübnan ordusu, ülkenin orta kesimindeki Kesrevan kentinde gerçekleştirdiği operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Güvenlik güçleri, uyuşturucu ticareti ve sahte para dağıttıkları belirtilen 2 Lübnan vatandaşını gözaltına aldı.

Ordu Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü takip çalışmaları sonucunda Zuk Misbah bölgesine operasyon düzenlendi. Gözaltı sırasında şüphelilerden biri güvenlik güçlerine ateş açınca çatışma çıktı. Açılan ateşe karşılık verilmesi sonucu yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Operasyonda yaklaşık 1 milyon captagon hapı, 60 kilogram esrar, bir silah, bir el bombası ve bir miktar sahte para ele geçirildi.

Lübnan güvenlik güçleri, son dönemde captagon üretimi ve kaçakçılığına yönelik operasyonlarını artırmıştı. Geçen yıl Baalbek-Hermel bölgesinde ülkenin en büyük captagon üretim tesislerinden biri çökertilmiş, yıl sonunda ise yurt dışına kaçırılmak üzere hazırlanan yaklaşık 1,5 milyon captagon hapına el konulmuştu.

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