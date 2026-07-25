Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Konut tarafından hayata geçirilen Bahçelievler Projesi'nde kura heyecanı yaşandı. Yaklaşık 200 bin başvurunun yapıldığı projede ilk etap sonuçları ve hak sahipliği sorgulama ekranı vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Gaziantep'te bahçeli ve yatay mimari anlayışıyla planlanan Bahçelievler Projesi'nin ilk kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi. İlk etapta 5 bin hak sahiplerinin isimleri açıklanırken, kura sonuçlarının nereden sorgulanacağı ve sonraki kura takvimi de merak konusu oldu.

GAZİANTEP BAHÇELİEVLER KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki Gazi Konut tarafından hayata geçirilen Bahçelievler Projesi'nde ilk kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte ilk etap kapsamında yapılacak 20 bin bahçeli konutun ilk 5 bin hak sahibi ile 5 bin yedek aday belirlendi.

Gaziantep Bahçelievler kura sonuçları sorgulama ekranı! GBB ilk 5 bin hak sahibi belirlendi

Kura sonuçlarını bekleyen vatandaşlar ise isim listelerinin yayımlanacağı ekranı araştırmaya başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre kura sonuçları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Konut'un resmi internet siteleri üzerinden yayımlandı. Hak sahipleri ve yedek listeleri bu ekranlardan sorgulanabilecek.

Yaklaşık 200 bin kişinin başvurduğu projede ilk etap için belirlenen hak sahiplerinin ardından kalan konutlar için de yeni kura çekimleri yapılacak. Bahçelievler Projesi, bahçeli alanlar ve yatay mimari anlayışıyla planlanıyor.

GAZİANTEP BAHÇELİEVLER KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Gaziantep Bahçelievler kura sonuçları sorgulama ekranı! GBB ilk 5 bin hak sahibi belirlendi

GBB İLK 5 BİN HAK SAHİBİ BELİRLENDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İlk etapta 5 bin konut için kura sürecinin noter huzurunda yürütüldüğünü ifade ederek, "Biz AK Partiyiz, Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinde kayırmacılık asla olmaz. İlk 5 bin ve yedek 5 bin hak sahibi noter huzurunda belirleniyor. Tamamen şeffaf şekilde, canlı ortamda kime çıkacağı belli oluyor. Bu anlayış güven ve huzuru beraberinde getiriyor." dedi.

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşların umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini dile getiren Şahin, projenin ikinci ve üçüncü etaplarının da hayata geçirileceğini belirterek, amaçlarının herkesin bahçeli konutlara kavuşması olduğunu söyledi.

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