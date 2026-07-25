Karadeniz’deki Novorossiysk Limanı yakınlarında Amerikan enerji devi Chevron tarafından kiralanan bir tankerin de aralarında bulunduğu dört geminin insansız hava araçlarıyla vurulması, Washington ile Kiev hattında gerilime yol açtı.

The Wall Street Journal’ın (WSJ) aktardığı bilgilere göre Trump yönetimi, Ukrayna’ya Karadeniz’de Rus olmayan ticari gemileri ve enerji altyapılarını hedef almayı derhal durdurması yönünde bir uyarı iletti.

CHEVRON CEO’SU WASHİNGTON’DA DEVREYE GİRDİ

Saldırının ardından Chevron CEO’su Mike Wirth, şirketin milyarlarca dolarlık Kazakistan yatırımlarını savaşın ikincil hasarlarından korumak amacıyla Washington’da Trump yönetimi yetkilileriyle olağanüstü bir görüşme gerçekleştirdi.

Küresel ham petrol akışının %2’sini taşıyan ve Novorossiysk Limanı’nda son bulan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu’nda (CPC) Chevron’un %15 hissesi bulunuyor. Ayrıca şirket, küresel petrol üretiminin %12’sini karşılayan Kazak Tengiz sahasının %50 hissesini elinde tutuyor. Boru hattının kendisi hasar görmese de tanker yüklemelerinin durması, depolama kapasitesi sınırlı olan Kazakistan’ı ve Chevron’u petrol üretimini düşürmek zorunda bıraktı.

Trump'tan Zelenskiy'e Karadeniz uyarısı! Petrol devi devreye girdi

WASHİNGTON'DAN KIRMIZI ÇİZGİ: "ALTERNATİF ENERJİYİ VURMAYIN"

Üst düzey bir ABD’li yetkili, Trump yönetiminin Hazar Boru Hattı’nı Avrupa pazarı için hayati bir enerji kanalı ve Rus enerjisine bağımlılığı azaltan kritik bir alternatif olarak gördüğüne değindi.

Görüşmelerin ardından Beyaz Saray, Kiev yönetimine Rus bandıralı olmayan tankerlere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ileterek operasyonel hedeflerin değiştirilmesini istedi.

Trump'tan Zelenskiy'e Karadeniz uyarısı! Petrol devi devreye girdi

KAZAKİSTAN ÜRETİMİ DÜŞÜRDÜ

Saldırılar neticesinde Kazakistan petrol üretimi %21 oranında gerilerken, Tengiz sahasındaki günlük üretim yarısından fazlasını kaybetti.

ABD Kongresi ve sektör analistleri, Amerikan yardımlarıyla desteklenen Ukrayna’nın müttefik ülkelerin ve ABD şirketlerinin ticari varlıklarını hedef almasının kabul edilemez bir riske neden olduğu görüşünde birleşmiş durumda.

TOKAYEV’DEN PUTİN’E ÇAĞRI

Enerji koridorundaki kriz devam ederken, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’den de Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde çatışmaların durdurulması çağrısında bulunan Tokayev, yaşananların her iki devletin de düşmanlarına yaradığını ileri sürdü.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, devam eden savaşa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Genç insanlar ölüyor. Bu, Rusya ve Ukrayna'nın kardeş halklarının gen havuzudur. Ve bunların hepsi durdurulmalı, çünkü benim kesin görüşüme göre, yaşananlar hem Rusya'nın hem de Ukrayna devletinin düşmanlarının işine yarıyor ve onları memnun ediyor. Kazakistan'ın Rusya ile ilgili konumu konusunda şüphe duymayın; biz her zaman Rusya'yı büyük bir devlet olarak görmüş ve görmekteyiz. Rusya ile stratejik işbirliği yapmaya ve ne kadar zor olursa olsun, müttefik ilişkiler sürdürmeye kararlıyız."

Haberle İlgili Daha Fazlası