* Pele için 100’den fazla şarkı yazıldı. Brezilya hükûmeti onu “millî servet” ilan ederek yurt dışındaki kulüplere satılmasını yasakladığında 20 yaşındaydı. Takımıyla gittiği 80 ülkede 300’den fazla maç oynadı, 1.279 gol attı. Bir keresinde bir savaşa engel oldu: Nijerya ve Biafra, onu bir maçta oynarken görmek için anlaşma imzaladılar.

* İmparator Jul Sezar her iki ayağını da ustalıkla kullanıyordu.

* Futbol bugünkü şekline on iki İngiliz kulübünün 1863 yılında Londra’da imzaladıkları centilmenlik anlaşmasından sonra kavuştu. Eskiden maçlar 2-3 saat sürüyor ve top uzaklara kaçtığında oyuncular aralarında sohbet edip, sigara içiyorlardı.

* Penaltı kuralı yokken kale önleri mezbahaya dönüyordu. O dönemde Westminster gazetesi, maç sırasında ceza sahasında ölen futbolcuların tüyler ürpertici listesini yayınlamıştı.

* Bilinenin aksine, futbolda bugüne kadar en çok golü (1.279 golle) Pele değil, Alman Friedenreich (1.329) attı. Artur Friedenreich 26 yıl boyunca Alman Süper Ligi’nde bir kuruş bile almadan futbol oynadı.

* Abdon Porte, Uruguay futbolunun önemli yıldızlarından biriydi. Nacional takımının formasını dört yılda 200’den fazla giydi. Gün geldi, yedeğe düştü. Ve Abdon Porte, 1918 sonbaharında bir gece yarısı, Nacional takımının sahasında kendini vurdu. Hava aydınlanırken buldular; bir elinde silah, bir elinde mektup vardı.

* 1989’da Arjantin’de Juniors- Racing maçı penaltılara kaldı. Seyircilerin büyük çoğunluğu penaltı atışlarının sonucunu beklemedi. Tribünde kalanlar ise esnemeye başlamıştı. Çünkü galibiyet 44. penaltı atışıyla geldi!

* Futbola röveşatayı kazandıran David Arrallano, bu hareketiyle birçok gol attıktan sonra, Valladolid Stadı’nda bir savunma oyuncusuyla çarpışarak öldü.

Dünya Kupası anısına: Otlar üzerinden çarpıcı notlar

* Bernabe Ferreyra... Mesafe tanımaz sert şutlarıyla kalecileri bayıltıp, ağları deliyordu. 1932 yılında Critica gazetesi, lig boyunca bu futbolcudan gol yemeyecek kaleciye ödül koydu. Ferreyra bir basın toplantısında, gazetecileri ikna etmek için kramponlarını çıkarmak zorunda kaldı; “Ucunda demir parçası yok” diye...

* İtalyan futbolcular 1938 Dünya Kupası finalinde kapışacakları Macaristan maçı için Roma’da kamptaydılar. Futbolcular dönemin faşist lideri Mussolini’den dört kelimelik birer telgraf aldılar. “Ya galibiyet ya ölüm!” Neyse ki ölmelerine gerek kalmadı, 4-2 kazandılar.

* Dev süpermarket Carrefour, 1983’te, Arjantin’in San Lorenzo Kulübü’nü satın alıp, stadını yıkınca, taraftarlar buranın toprağını gözyaşları içinde ceplerine doldurmuştu.

* Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri 1966’da Kuzey Kore’nin İtalya’yı 1-0’la elemesiydi. Golü atan Pak bir diş hekimiydi ve boş zamanlarında futbol oynuyordu.

* Arjantinli Maglioni, Guiness Rekorlar

Kitabı’na girdi. Golcü futbolcu, İnde-pendiente -La Plata maçında, kaleci Guruciaga’ya bir dakika elli saniyede tam üç gol attı!

* 1994 Dünya Kupası’nı Brezilya kazandı ve o yıl ülkede dünyaya gelen hemen hemen bütün çocuklara Romario adı verildi. Brezilya– İtalya finalinin oynandığı Los Angeles Stadı’nın çimleri, pizza dilimi şeklinde, parçası yirmi dolardan satıldı.

* Katıldığı bir önceki Dünya Kupası’nda üçüncü, bu Dünya Kupası’nda ise alttan üçüncü olan Türkiye’de insanlar, ellerinde harita, üç ülkenin yerini bulmaya çalıştı: Fildişi Sahilleri, Yeşil Burun Adaları ve Curaçao…

(Eduardo Galeano’nun katkılarıyla)