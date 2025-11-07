Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kavukluyla Pişekâr!..
Ağzı olan konuşuyor. Geçenlerde şahsıma yöneltilen bir soru üzerine Bilim Tarihi profesörü İhsan Fazlıoğlu ile Jeoloji profesörü Celal Şengör’ün YouTube’daki ilgili videolarını dinledim. Her ikisi de gayriciddi bir tavırla Osmanlı fetihleri üzerine konuşuyorlardı. Dikkat ederseniz "değerlendirme" demiyorum zira bunların yaptığı; değil ilmî konuşmak hayatın tabii akışındaki bir konuşma bile değildi!.. Türk ve İslam düşmanlıklarını sulu cümlelerle dışa vurmaktı.
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil
7 Kasım 2025
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil
“İki bin PKK'lı SDG'ye geçti!”
“Terörsüz Türkiye Yüzyılı” olarak adlandırılan süreç için TBMM de büyük mesai harcıyor. Türkiye'nin her bölgesinde istikrar, huzur ve barışın gelmesi için atılan adım, örgüt mensuplarının yaptığı son hamle ile süreci sekteye uğratabileceği yönünde algı oluşturdu.
Cem Küçük
7 Kasım 2025
Cem Küçük
Emrah Gülsunar niçin tutuklandı?
Dr. Emrah Gülsunar tutuklandı. Sebebi, bir sosyal medya paylaşımı. Gülsunar bir paylaşımında "Diktatoryal bir yönetimi devirebilmek için yurt dışından yardım istemek meşru mudur, değil midir" sorusuna dayanan bir anket yapmış. Adli muamele ile karşılaşınca paylaşımının ve anketinin Türkiye ile değil Venezuela ile ilgili olduğunu söylemiş, ama yine de tutuklanmış…
Atilla Yayla
7 Kasım 2025
Atilla Yayla
Adil ücret ve adil hayat için elit otokrasi mi bekleniyor?..
İlginçtir, dünyanın neresine gidersem gideyim herkes bozuk düzenin giderilmesi için demokrasiden öte bir çözüm beklemekte. Nasıl ki başarılı firmalarda tam olarak bir demokrasi yok ve genel kurullar tarafından seçilmiş bir elit tarafından güya ahenkle yönetiliyor, en okumuş entelektüel insanlar bile ülkelerin bu şekilde yönetilerek kurtulacağını düşünüyor. Peki başarılı şirket derken kastımız ne? Kârlı şirketler adil mi yönetiliyor? Daha doğrusu vicdanlı bir otokrasi sayesinde eşitlikçi bir dağılım mümkün mü? Bu haftaki yazımda bunları tartışacağız...
Prof. Dr. Emre Alkin
7 Kasım 2025
Prof. Dr. Emre Alkin
Türk dünyasında su diplomasisi!
Gelecek yılların en büyük sınavı hiç şüphesiz su konusunda olacak!
Meryem Aybike Sinan
7 Kasım 2025
Meryem Aybike Sinan
Ukrayna savaşından kaçan Türk vatandaşlarının mağduriyeti
Selamün aleyküm iyi çalışmalar. Ukrayna Rusya savaşından sonra kendi özel araçlarımızla Türkiye dönen 300 ila 500 arası Türk vatandaşıyız. Gümrük Bakanlığının bizi tanıdığı mücbir sebep (savaş nedeni) ile Ukrayna plakalı araçlarımız altı ayda bir gümrük Müdürlüğünde işlem yapılarak Türkiye'de kalabiliyordu. 31.12.2025 tarihinden sonra bu sürenin uzatılmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Uzatmamaya sebep olarak da 2025 yılı içerisinde Türkiye'ye giriş çıkış yapan Ukrayna plakalı araçlar gösterilmektedir ama biz Türk vatandaşları, geldiğimizden beri araçlarımızla yurt dışına çıkmadık, zaten çıkamıyoruz.
Anlat Derdini Feridun Ağabey'e
7 Kasım 2025
Anlat Derdini Feridun Ağabey'e
Hakemler mevsimlik işçi gibiler!..
Mevcut MHK, göreve ilk geldiği günden bu yana hakemliği değirmene çevirdi.
Ömer Faruk Ünal
7 Kasım 2025
Ömer Faruk Ünal
Bu oyuna çok bile
Viktoria Plzen’in direkten döndüğü gecede Fenerbahçe bir puana şükretti.
Mehmet Emin Uluç
7 Kasım 2025
Mehmet Emin Uluç
Kanatsız Kanarya
Tedesco rakibin oyun kurulumunu bozdu. Hücum seçeneklerini azalttı. Fakat takımı önde yetersiz kaldı.
Ömer Çetin
7 Kasım 2025
Ömer Çetin
Zaruret hâlinde faizle para almak
Zaruret, kendinin veya nafakası lazım olanların aç, susuz, çıplak veya sokakta kalarak hasta olması demektir.
Osman Ünlü
7 Kasım 2025
Osman Ünlü
Veren değil, verdiğine sevinen cömerttir!..
Hiçbir cimri, Allah dostu olamaz. Evliya zatlar hep vermiştir. Verince, alandan daha çok sevinen, hakiki mümindir...
Ahmet Demirbaş
7 Kasım 2025
Ahmet Demirbaş
Kötülük yaptığında üzülen, iyiliklerine sevinen mümindir
Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: "Eshâbım tuz gibidir. Yemek ancak tuz ile lezzetli olur."
Vehbi Tülek
7 Kasım 2025
Vehbi Tülek
"En büyük düşman, nefsimizdir!"
Hindistan evliyâsının büyüklerden olan Abdullah-ı Dehlevî hazretlerinin vefâtı yaklaşınca, talebelerini huzûruna çağırdı.
Abdüllatif Uyan
7 Kasım 2025
Abdüllatif Uyan
Elim ayağım birbirine dolaştı, ne yapacağımı şaşırdım!..
Gürültüden kimse kimseyi duymuyordu. Üzüntüm tam doruk noktasında. Hiçbir iş yapamamanın ezikliği var üzerimde...
Ragıp Karadayı
7 Kasım 2025
Ragıp Karadayı
İlaç gibi sözler...
“Her şeyin ötesinde bizimle birlikte üzülüp gözyaşı dökmen beni derinden etkiledi" dedi...
Ünal Bolat
7 Kasım 2025
Ünal Bolat
Perşembeden hazırlanmak...
Hiçbir Müslüman kardeşimin aslında bilerek ve isteyerek o yüce mabede yabancılaşmasına inanasım olmasa da dünyevileşme engelini aşamayanların içinin yandığı sohbetlere de tanık olmuyor değilim.
Yetenekli Kalemler
7 Kasım 2025
Yetenekli Kalemler
Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3'ün sırrı: Galatasaray'dan nokta atışlar
Galatasaray, 135 milyon euro gibi Türk futbolu için tedirgin edici bonservis harcamasını göze aldı. Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefinde 'mecburi istikamet' olarak bunu gördü. Şimdiye kadar planlar tuttu. Sarı-kırmızılılar, tek Osimhen'le değil, nokta atışı transfer planlamasıyla Ajax'ı da devirdi.
Gökhan Karataş
7 Kasım 2025
Gökhan Karataş

Karadağ’a ismini Osmanlılar verdi
Binlerce yıllık tarihe sahip, ama dünyanın en genç devletlerinden biri Karadağ’da, 5 asırlık Osmanlı hâkimiyetinin izleri hâlâ yaşıyor.
Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
3 Kasım 2025
Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
HÜLÂSA
4 Kasım 2025 Salı günü Sn. Devlet Bahçeli ve 5 Kasım 2025 Çarşamba günü de Sn. Recep Tayyip Erdoğan, partilerinin TBMM grup toplantılarında tarihî konuşmalara imza attılar…
Rahim Er
6 Kasım 2025
Rahim Er
Yargı ne derse "Türkiye için hayırlı olacaktır"
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin “Türkiye için hayırlı olacaktır” sözü, yalnızca bir yargı sürecine işaret etmiyor; devlet aklının ulaştığı yeni eşiği gösteriyor. İlk bakışta şaşırtıcı görülebilecek bu ifade, aslında Cumhur İttifakı’nın kurucu ilkesi olan “devletin bekası” anlayışı içinde tutarlı bir çizginin devamıdır.
Nur Tuğba Aktay
6 Kasım 2025
Nur Tuğba Aktay
Onlarca Kerem var!
Tek tip sözleşme talimatı farklı usullerle deliniyor
M.Tahir Kum
8 Ekim 2025
M.Tahir Kum
New York seçimlerinden çıkarımlar…
Öncelikle, dünyada her değişim ve dönüşüm döneminde sosyolojik kırılmalar kaçınılmazdır. Yeni bir paylaşım sürecinden geçerken, en güçlü yapılardan biri olan ABD’nin kendi iç sosyolojik dönüşümünü yaşaması da son derece doğaldır.
Sevil Nuriyeva
6 Kasım 2025
Sevil Nuriyeva
Cumhur İttifakı da hedefi de sağlam…
Cumhur İttifakı’yla baş edemeyen siyasi yelpaze her fırsatta salvo yaparak ortalığı bulandırmaya çalışıyor… Ama genellikle hamleler boşa çıkıyor. Her seferinde ittifakın da, hedefinin de, sapasağlam olduğu teyit ediliyor!..
İsmail Kapan
6 Kasım 2025
İsmail Kapan
Güvenli alan ve uçan terlik
Klasik bir misafirlik sahnesi… 60 yaşlarında bir kadın, karşı koltukta oturan üç yaşındaki çocuğu yanına çağırıyor.
Salih Uyan
6 Kasım 2025
Salih Uyan
Orkun sen ne yaptın?
Beşiktaş, Dolmabahçe’de F.Bahçe’yi ağırlıyordu 2-0 da öne geçmişti daha 22. dakikada.
Kemal Belgin
6 Kasım 2025
Kemal Belgin
Kendini başkasından üstün bilmek: Ucub
Kibirden ve ucubdan kurtulmak için tevâzu sahibi olmaya çalışmalıdır. Kavuştuğu nimetleri kendinden bilmeyen kurtulur.
M. Said Arvas
6 Kasım 2025
M. Said Arvas
Önce Öcalan, şimdi Demirtaş… Endişelenmeli miyiz?
MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin, terörün tamamen bitmesi çağrısıyla yaptığı “Gerekirse Öcalan gelsin, Meclis’te konuşsun” çıkışının üzerinden bir yıl geçti.
Yücel Koç
6 Kasım 2025
Yücel Koç
Durum sisli mi?..
Süper Lig şampiyonluk yarışını “doğrudan etkileyen” bir haftayı geride bıraktık.
Öcal Uluç
5 Kasım 2025
Öcal Uluç
Dünya ve âhiret saadeti için...
Dünyada ve âhirette saâdete kavuşmak ve dertlerden, belâlardan kurtulmak, nîmetlere kavuşmak için, her gün tevbe etmek lâzımdır.
Hasan Yavaş
5 Kasım 2025
Hasan Yavaş
Artık patronlar engellilerin peşine düşecek! SGK'nın otomatik radarı geliyor, cezalar katlanacak! 
Ülkemizde engelli vatandaşların sayısı sanılandan çok fazla. 2,5 milyondan fazla engelli bu zorlu yolda mücadele ediyor. Ama iş dünyası bu yükümlülüğü hâlâ hafife alıyor. Yeni yılda büyük bir dönüşüm başlıyor!
İsa Karakaş
5 Kasım 2025
İsa Karakaş
Beşiktaş'ı kurtaran adam Serdal Adalı: Hem romantik, hem realist
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’yı Tüpraş Stadyumu’ndaki ibretlik konuşmanın ışığında yakından incledim. Adalı ne yapmak istiyor, ne yapabilir ve Beşiktaş’ın sancılı döneminde ümit dolu bir gelecek tesis edebilir mi? İşte gözlemlerim.
Hasan Sarıçiçek
6 Kasım 2025
Hasan Sarıçiçek
H. Hilmî Efendi’nin vasiyeti
“Aklı olan herkes, dünyâda râhat ve huzûr içinde yaşamak, âhirette de, azâbdan kurtulup sonsuz ni'metlere kavuşmak ister. İşte bunun için, Seâdet-i Ebediyye kitâbımı yazdım."
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
4 Kasım 2025
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
En büyük bela!..
Ekim 2022’de bundan tam 3 yıl önce Türkiye’de tüketici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 85 ile rekor düzeydeydi. Ama buna rağmen Prof. Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığını yaptığı Merkez Bankası, politika faizini yüzde 10,50 seviyesine indirmişti. O günden bu yana 2023’te yaşanan seçim ortamı ve kurlardaki artış sonrası Mayıs 2024’te enflasyon yıllık yüzde 75’e geriledi... Aradan geçen 17 ay sonra yüzde 32,87 seviyesine indi. Politika faizi yüzde 39,50… Yıl sonu için ilk yapılan öngörü yüzde 20-24 arasındaydı. Fakat sonra bu tahmin yüzde 30-32 aralığına yükseldi...
Necmettin Batırel
4 Kasım 2025
Necmettin Batırel
Salgın var…
Aman dikkat, salgın var! Ben üçüncü haftama girdim ve fakat hâlâ düzelemedim. Domuz gribi, üstüne de Frankenstein Covid olmuşum. Hastanelerden eve gelemiyorum. O kadar yoğun ki aciller; serumlar ayakta veriliyor. Bol bol hava verildi, artık daha havalıyım; havamdan geçilmiyor!..
Halime Gürbüz
4 Kasım 2025
Halime Gürbüz
Neden Mısır yerine Bakü olmasın?
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) çok sayıda meclis üyesi ile gerçekleştirdiği Bakü buluşmasının değerlendirmesini ziyaretin son günü asansörde rastladığımız Meclis Başkanı Ender Yılmaz şu sözlerle özetledi:
Celal Toprak
4 Kasım 2025
Celal Toprak
İhraçlar doğruydu ama sahada sırıttı
Ali Yılmaz, kariyerindeki ilk derbisine çok tutuk başladı. 
Ali Kunak
3 Kasım 2025
Ali Kunak
MUKADDESAT!
Genç oyunculardan Dilan Deniz Çiçek tartışmaya yol açtı; “Oyunculuk çok kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi daha kutsal meslekler var” diyerek…
Akif Bülbül
3 Kasım 2025
Akif Bülbül
Esenyurt, Halk TV ve girift ilişkiler ağı...
Türkiye’nin en kalabalık ilçesi Esenyurt, kayyım yönetiminde bir yılı devirdi. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un bu süre zarfında neler yaptığını anlattığı sunumunu yerinde izledik.
Fatih Selek
3 Kasım 2025
Fatih Selek
Kaptan gemiyi batırdı
“Rıza Efendi iki ekmek bir süt” diye pankartla aşağılanan Rıza Çalımbay, Kadıköy’de hem eksik hem kalecisiz kaldığı maçı kazanmıştı.
Sadık Söztutan
3 Kasım 2025
Sadık Söztutan
Kötü enflasyonun iyi tarafı...
Enflasyon dönemleri, kişilerin harcama eğilimlerini artırıyor ama diğer yandan tasarrufu da öğretiyor. Özellikle sabit gelirliler için.
Canan Eraslan
3 Kasım 2025
Canan Eraslan
Kur’ân-ı kerim okumak...
"Kur’ân-ı kerim okunan eve bereket ve iyilik gelir. Melekler oraya toplanır. Şeytanlar oradan kaçar."
Salim Köklü
2 Kasım 2025
Salim Köklü
Diploma yetmez! Üniversitede niçin sosyal sorumluluk dersleri şart?
Günümüzde üniversiteler bilgi üreten ve aktaran yerler olmanın ötesine geçmiştir. Artık üniversitelere, sosyal menfaatleri de düşünen mezunlar yetiştirme misyonu yüklenmektedir. Bu amaçla yüksek öğretimdeki bütün programlarda müfredata “sosyal sorumluluk” adı altında ders konulabilir. Sosyal sorumluluk derslerini alanlara diplomayla birlikte sertifika da verilebilir.
Geniş Açı - Fikir ve tartışma
2 Kasım 2025
Geniş Açı - Fikir ve tartışma
Zor zamanda işletmeyi kâra geçirmenin yolu depodan geçiyor
Ekonominin daraldığı, üretimin ve ithalatın zorlaştığı, üretim işçiliğinin hem çok maliyetli hem de zor bulunur olduğu bu çağda işletmelerin imdadına o unuttukları eski dost yetişecek: depolar.
Ömer Ekinci
2 Kasım 2025
Ömer Ekinci
Muhatap kim, ABD mi, İsrail mi?..
Filistin WAFA ajansının haberine göre İsrail ordusunun önceki gün Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği şiddetli saldırılarda 46’sı çocuk en az 104 kişi öldü. İsrail, sözde ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi’ne hava saldırıları düzenlerken ABD Başkan Yardımcısı James D. Vance, yaptığı açıklamada, "Ateşkes devam ediyor. Bu, küçük çatışmalar olmayacağı anlamına gelmez" ifadelerini kullanmıştı.
Hikmet Köksal
1 Kasım 2025
Hikmet Köksal
Kadıköy'ün tadı ve ruhu Terminal'de
Kadıköy Söğütlüçeşme’de açılan Terminal Kadıköy, şık tasarımı ve özenle seçilmiş lezzet seçenekleriyle yerel ve uluslararası mutfakları bir araya getiriyor. 
Adnan Şahin
1 Kasım 2025
Adnan Şahin
Gönyesi kayık geometrici Şemseddin Günaltay
Sayın Başvekil’imiz saf değiştirmekte bir beis görmez, saltanatçı, meşrutiyetçi, ittihatçı, cumhuriyetçi, laik, dindar, demokrat, darbeci, diktacı, Batıcı, anti Batıcı, faşist olabilir, dün sevdiğine sövebilir rahatlıkla. 
İrfan Özfatura
4 Kasım 2025
İrfan Özfatura
10 aylık bilanço!
Ekim ayı işlemlerinin de tamamlanmasıyla birlikte, yatırım araçlarının 2025 yılının 10 aylık dönemindeki performansları belli oldu. Buna göre:
Ömer Faruk Bingöl
2 Kasım 2025
Ömer Faruk Bingöl
Şiirlerimizde ölüm teması
Edebiyâtımızda ölüm temalı şiir o kadar çoktur ki bunun için bir makâle değil, bir kitap değil hattâ kitaplar yazmak gerekir. Şâirlerimizden bir kısmı ölümden korktuğu için, bir kısmı hakikati merâk ettiği için, bir kısmı da ona sığınmak için bu konuyla ilgilenmişlerdir.
Prof. Dr. Osman Kemal Kayra
1 Kasım 2025
Prof. Dr. Osman Kemal Kayra
Ali Koç enkaz bıraktı
Futbol aklı “office boy”, hocası “stajyer” olan takımdan ne beklenir ki?
Ercan Yıldız
25 Eylül 2025
Ercan Yıldız
Sergen Yalçın daha ne yapsın?
Beşiktaşlı oyuncular bireysel çabalarıyla (!) kazandıkları maçı rakibe verdi"
Murad Tamer
3 Kasım 2025
Murad Tamer
Anca Fenerbahçe’nin başına gelir
Fenerbahçe uzun bir süredir millî futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun peşinde koşturuyor. Ha bugün ha yarın derken süreç iyice uzadı. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbaçe’nin Benfica ile eşleşmesiyle de iş çıkmaza girdi. Kerem’in kendilerine karşı oynamasını istemeyen Benfica’nın başkanı Rui Costa işi yokuşa sürdü. Ve Kerem Fener’e rakip oldu. 
Sevda Kılıç
28 Ağustos 2025
Sevda Kılıç
