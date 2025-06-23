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Magazin
Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? 'Pala' karakterini oynamıştı, açıklaması heyecanlandırdı
24 dakika önce
Oyuncu Sevinç Erbulak'ın kızı mezun oldu! "Anne olduğunda anlayacaksın"
54 dakika önce
Aras Aydın'dan Melis Birkan itirafı: Evlilik teklifi için bireysel emekliliğimi bozdurdum
1 saat 24 dakika önce
"Nihal Candan üzerinden etkileşim kasıyor" denmişti: Pınar Kerimoğlu, çok konuşulan paylaşımın arka planını anlattı
17 saat 33 dakika önce
Ankaralı Yasemin, doğayla iç içe olan bağ evinin kapılarını ilk kez açtı! Manzarası hayran bıraktı
18 saat 25 dakika önce
Oyuncu Almila Ada evlendi! İşte müstakbel eşi...
Emrah’ın oğlu Elyesa gündem oldu! Babasına olan benzerliği ve sesi çok konuşuldu
Yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer'den acı haber geldi! Hayatını kaybetti
Oyuncu Metin Yıldız TRT'nin iddialı dizisiyle anlaştı!
Sinan Engin’in kızı Elif Engin ünlü iş adamının oğluyla evlendi! Görkemli düğün ağızları açık bıraktı: 20 otel kapatıldı
“Seyirci beni yaktı” demişti! ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında acı kayıp: Çekim sonrası hayatını kaybetti
13 dakika önce
Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? 'Pala' karakterini oynamıştı, açıklaması heyecanlandırdı
Efsanevi dizi Kurtlar Vadisi'nde 'Pala' karakterini oynayan Yüksel Arıcı, heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Arıcı, 'Pala' karakterinden yola çıkarak yeni bir hikaye için hazırlıklara başlayacaklarını söyledi.
24 dakika önce
Oyuncu Sevinç Erbulak'ın kızı mezun oldu! "Anne olduğunda anlayacaksın"
Oyuncu Sevinç Erbulak ile Dalin Midyat, 2005 yılında dünyaevine girmiş, 2009 yılında yollarını ayırmıştı. Eski eşler, 19 yaşındaki kızları Zeynep Kavin Midyat'ın mezuniyet sevincinde bir araya geldi. Mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşayan Erbulak, "Her zaman ve her koşulda yanındayım, birlikte aşamayacağımız bir şey olduğunu sanmıyorum" dedi.
54 dakika önce
Aras Aydın'dan Melis Birkan itirafı: Evlilik teklifi için bireysel emekliliğimi bozdurdum
Aras Aydın, bir döneme damgasını vuran 'Issız Adam' filmindeki rolüyle hafızalarda yer eden Melis Birkan ile 2022 yılında evlenmişti. 36 yaşındaki oyuncu, meslektaşı Birkan'a evlilik teklifine dair dikkat çeken bir itirafta bulundu.
1 saat 24 dakika önce
"Nihal Candan üzerinden etkileşim kasıyor" denmişti: Pınar Kerimoğlu, çok konuşulan paylaşımın arka planını anlattı
Nihal Candan'ı, tedavi gördüğü sırada sebzelerden oluşan aranjmanla kayıt altına alan Pınar Kerimoğlu eleştirilere cevap verdi. Kerimoğlu, 'vicdansız, prim yapıyor' tepkilerine 'Kendisi istedi' ifadesiyle cevap verdi.
17 saat 33 dakika önce
Ankaralı Yasemin, doğayla iç içe olan bağ evinin kapılarını ilk kez açtı! Manzarası hayran bıraktı
Son dönemde müziğiyle dikkat çeken Ankaralı Yasemin, bu kez doğayla iç içe yaşamayı tercih ettiği bağ eviyle gündeme geldi. 2 oda bir salondan oluşan evin manzarası kendisine hayran bıraktı.
18 saat 25 dakika önce
Oyuncu Almila Ada evlendi! İşte müstakbel eşi...
Oyuncu Almila Ada, iş adamı İhsan Çilsal ile İstanbul'da dünyaevine girdi. Çiftin mutlu gününden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.
19 saat 3 dakika önce
Emrah’ın oğlu Elyesa gündem oldu! Babasına olan benzerliği ve sesi çok konuşuldu
Şarkıcı Emrah’ın oğlu Elyesa, müziğe olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl babasıyla düet yapan Elyesa, bu kez Emrah’ın yeni şarkısını tek başına seslendirdi. Baba-oğul benzerliği sosyal medyada gündem oldu.
21 saat 28 dakika önce
Yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer'den acı haber geldi! Hayatını kaybetti
Yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer, hayatını kaybetti. Senarist İsmail Canbulat, Tuncer'in son dönemde önemli birkaç ameliyat geçirdiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da vefat eden ünlü isim için taziye mesajı yayımladı.
22 saat 57 dakika önce
Oyuncu Metin Yıldız TRT'nin iddialı dizisiyle anlaştı!
"Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile tanınan Metin Yıldız, TRT 1’in dönem dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı"nın kadrosuna katıldı. Haberi, dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin sosyal medya hesabından duyurdu.
23 saat 43 dakika önce
Sinan Engin’in kızı Elif Engin ünlü iş adamının oğluyla evlendi! Görkemli düğün ağızları açık bıraktı: 20 otel kapatıldı
Sinan Engin’in kızı Elif Engin ile iş adamı Ahmet Emin Ahlatcı, Çorum’da düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Düğün için Çorum’da 20 otel kapatıldı, 10 ek uçak seferi düzenlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünden kareler sosyal medyada gündem oldu.
23 Haziran 2025 - 09:35
“Seyirci beni yaktı” demişti! ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında acı kayıp: Çekim sonrası hayatını kaybetti
‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının dün yayımlanan bölümüne katılan diş hekimi Yaman Özkan, seyirci jokerini kullandığı soruda elendi. Çekimlerin ardından Özkan’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
23 Haziran 2025 - 08:55
Nihal Candan’ın ölümünden günler sonra Bahar Candan ve Dilan Polat’tan tepki çeken helva paylaşımı!
Anoreksiya nedeniyle hayatını kaybeden Nihal Candan'ın ardından kardeşi Bahar Candan, Dilan Polat’la birlikte helva kavururken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan o anlar tepki topladı.
22 Haziran 2025 - 09:02
Babasına şiddet uygulamıştı: Rapçi Sansar Salvo'dan pes dedirten hareket! Hem suçlu hem güçlü...
Babasına uyguladığı şiddetle adından söz ettiren Rapçi Sansar Salvo'nun ailesinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Şikayet dilekçesinin her detayı ise pes dedirttirirken Sansar Salvo hakkında yeni soruşturmaların da yürütüldüğü öğrenildi.
21 Haziran 2025 - 16:34
Nihal Candan'ın katıldığı yarışmanın sunucusu Öykü Serter'den dikkat çeken açıklama
"İşte Benim Stilim" programının sunucusu Öykü Serter, hayatını kaybeden Nihal Candan için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Serter, yaptığı paylaşımda “Keşke elimden bir şey gelebilseydi. Rabbim mekanını cennet eylesin, varsa günahlarını affetsin” ifadelerini kullandı.
21 Haziran 2025 - 15:30
Nihal Candan'ın vefatından sonra açıkladı! Derya Uluğ'dan dikkat çeken itiraf
Yoğun bakımda tedavi gören ve 23 kiloya kadar düşen sosyal medya fenomeni Nihal Candan hayatını kaybetti. Candan’ın ölümünün ardından Derya Uluğ ve İrem Derici’den dikkat çeken paylaşımlar geldi. Her iki şarkıcı da geçmişte anoreksiya hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı.
21 Haziran 2025 - 15:01
Çağatay Ulusoy komşu ülke vatandaşı oldu! Görevli paylaştı, gerçek ortaya çıktı
Çağatay Ulusoy, başrolünde yer aldığı 'Eşref Rüya' dizisinin sezon finali yapmasının ardından çifte vatandaşlıkla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun vatandaşlık hamlesi, görevli memurla çekilen fotoğrafının sosyal medyaya düşmesiyle anlaşıldı.
21 Haziran 2025 - 14:40
Fenomen Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı! Annesi ağıtlar yaktı: Gözyaşlarına boğuldu
Anoreksiya nedeniyle 23 kiloya düşen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Candan, bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Nihal Candan için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
21 Haziran 2025 - 12:00
30 yaşında hayatını kaybetti! Nihal Candan'ın cenaze töreni detayları belli oldu
Ünlü sosyal medya fenomeni Nihal Candan, uzun süredir yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti. 23 kiloya kadar düşen Candan’ın cenazesi,bugün İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.
21 Haziran 2025 - 11:20
Müge Anlı'nın kızı Lidya üniversiteden mezun oldu! Görenler şoke oldu: Son hali annesine benzetildi
Sabah kuşağının sevilen ismi Müge Anlı'nın uzun süredir gözlerden uzak tutulan kızı Lidya, üniversiteden mezun oldu. Anlı'nın kızı son haliyle annesine benzetildi.
21 Haziran 2025 - 10:36
Ünlü oyuncu Serdar Orçin evlendi! Eşi kendisinden ünlü çıktı: İşte müstakbel eşi...
Serdar Orçin ile Ece Dizdar İstanbul'da sahil kenarında düzenlenen romantik bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin düğün kareleri sosyal medyada gündem oldu.
21 Haziran 2025 - 09:37
Ünlü oyuncuya araba çarptı! Hayatını kaybetti
Oyuncu Sara Burack, Hamptons'da bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, Hampton Bays yolunda baygın halde bulundu ve kurtarılamadı. Kazanın ardından polis soruşturma başlattı.
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