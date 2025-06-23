Oyuncu Sevinç Erbulak'ın kızı mezun oldu! "Anne olduğunda anlayacaksın"

Oyuncu Sevinç Erbulak ile Dalin Midyat, 2005 yılında dünyaevine girmiş, 2009 yılında yollarını ayırmıştı. Eski eşler, 19 yaşındaki kızları Zeynep Kavin Midyat'ın mezuniyet sevincinde bir araya geldi. Mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşayan Erbulak, "Her zaman ve her koşulda yanındayım, birlikte aşamayacağımız bir şey olduğunu sanmıyorum" dedi.