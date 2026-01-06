Babaanne olmanın sevincini yaşayan Sibel Can’ın, torunu Lina için oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya’ya İstanbul Etiler’de yaklaşık 2 milyon dolar değerinde lüks bir daire hediye ettiği iddia edildi.

Türk müziğinin güçlü kadın sesi Sibel Can, sahnedeki başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki duruşuyla da uzun yıllardır takip ediliyor. Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen ünlü sanatçı, çocuklarını magazin dünyasından uzak bir şekilde büyütüyor. Ünlü isim, şimdi ise hayatının en özel ve anlamlı duygularından birini yaşıyor.

Sanatçının oğlu Engincan Ural’ın baba olmasıyla birlikte ilk kez babaanne olan Sibel Can, Miami’de dünyaya gelen torunu Lina ile büyük bir mutluluk yaşıyor. Aileye yeni katılan minik, ünlü sanatçının hayatında da yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Sibel Can’ın, Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen Engincan Ural ve Melisa Ural ile, daha sonraki evliliğinden Emir Aksüt adında üç çocuğu bulunuyor. Çocuklarının özel hayatlarını her zaman koruma altına alan sanatçı, özellikle Engincan ve Melisa Ural’ın medyada çok fazla yer almamasına özen gösteriyor.

2 milyon dolarlık jest! Sibel Can’ın torununa hediyesi ağızları açık bıraktı

DOĞUM İÇİN MIAMİ’YE GİTTİLER

Engincan Ural, uzun süredir birlikte olduğu Merve Kaya ile 8 Ekim 2022 tarihinde Bodrum’da aile arasında gerçekleşen sade ve şık bir törenle dünyaevine girmişti. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, daha sonra ailelerini büyütme kararı aldı. Bebeklerinin ABD vatandaşı olmasını isteyen çift, doğum için Miami’yi tercih etti. Bu süreçte, Sibel Can’ın 1996 yılından bu yana Miami’de bir evi bulunmasının da etkili olduğu öğrenildi. Merve Kaya, doğum öncesi dönemi Miami’de geçirirken çiftin kızları Lina, 2025 yılının Ekim ayında dünyaya geldi.

İLK TORUN HEYECANI

İlk kez babaanne olmanın heyecanını yaşayan Sibel Can, torunu Lina’nın doğumuyla birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Sanatçının bu mutluluğunu ailesine özel bir jestle taçlandırdığı iddiası ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

2 MİLYON DOLARLIK LÜKS DAİRE

İddialara göre Sibel Can, torunu Lina için İstanbul Etiler’de yaklaşık 2 milyon dolar değerinde, lüks bir daire satın aldı. Yaklaşık 86 milyon TL olduğu öne sürülen bu yatırım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü sanatçının torunu için yaptığı bu dikkat çekici jest, hayranları tarafından da büyük ilgi gördü. Kullanıcılardan “Doğuştan zengin olmak bu olsa gerek” , “Çocuk hayata 1-0 önde başlamış” , “Bize denk gelmez böyle bir babaanne” gibi yorumlar geldi.

