Musaba’yla gelen final

Evet her iki takım da farklı gerekçelerle önemli oyuncularından mahrumdu ama kadrosu şampiyonluk için “yetersiz” bulunan Fenerbahçe’nin rotasyonu, mütevazı Samsunspor’a kıyasla fazlasıyla derindi. Üstüne bir de “saf değiştiren” Musaba’nın ekstra performansı eklenince maç başlarken sonuç belli gibiydi. Adana’da Kadıköy havası estiren sarı lacivertli taraftarların da coşkusuyla sürprize izin vermeden finale koştu Fenerbahçe. Kerem, Musaba’nın pasında gol perdesini o kadar erken açtı ki, haklı bir fark beklentisi doğdu.

Farkı direkler önledi

Yeni takımıyla ilk sınavını eski takımına karşı veren Musaba, kırk yıllık Fenerbahçeli performansıyla tartışmasız sahanın en “aç”ı ve en iyisiydi ki, kaleyi hem yokladı hem yoklattı. Ama Duran ve Asensio’ya direkler, Musaba’ya Okan geçit vermeyince devre tek golle tamamlandı. Fenerbahçe’nin farkı kaçırdığı dakikalarda, Oosterwolde’nin dikine çıkışları, Levent’in soldan bindirmeleri göze çarparken, Samsunspor savunma çabası hariç âdeta yok hükmündeydi.

Bu derbi nefes keser

İkinci yarıya üç değişiklikle başlayan Samsunspor tam diş göstermeye başlamıştı ki, Musaba bu sefer Duran’a yaptığı asistle eski takımının gardını düşürdü. Hollandalı, Fenerbahçe’nin fazlasıyla ihtiyaç duyduğu hız problemini gereğinden fazla çözmüş bir görüntü sergilerken Makoumbou’nun kırmızı gördüğü kırmızı Samsun’un umutlarını tamamen tüketti ve sezona nur topu gibi bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisi daha hediye etti. Hepimize hayırlı olsun.

Maçın adamı: Anthony Musaba

Mehmet Emin Uluç’un önceki yazıları...