Güzel günler göreceğiz…

Şampiyonluk yolundaki en belirleyici maça Fenerbahçe hızlı girdi, golü Trabzonspor buldu. Sağanak yağmur altında tribünleri tıklım tıklım dolduran bordo mavili taraftarlar, Muçi’nin akıl dolu aşırtmasıyla gelen golü kutlarken, şık asistin sahibi Nwaiwu da alkışlardan nasibini alıyordu. Ama bu şok gol ne Fenerbahçe’nin hızını kesti ne Trabzonspor’u havaya soktu. Ne zaman ki, golü yedi ev sahibi, kendine geldi!

Çılgın çocuk İsmail

Guendouzi ve Kante gibi iki markanın arasından orta sahanın en iyisi olarak sıyırılan İsmail’in Talisca’ya attırdığı gol skoru eşitlerken Fenerbahçe’nin gazını da almış gibiydi! “Sıra sende” dercesine topu Trabzonspor’a bıraktı misafir ekip. Ama yine İsmail’le başlayan bir kontrada denge bozuldu. Hem de Kerem’le! Pina o kadar kötüydü ki, Kerem’i bile iyi gösteriyordu. Ancak Trabzon’un henüz oynamadığı bir kozu vardı: Onuachu!

Hiç kimse üzülmesin

Skriniar ile Oosterwolde’ye “yerden bitme” muamelesi yaparak yükseldiği kafa toplarından birinde Ederson’u da çaresiz bırakan Onuachu… İlk yarı skoru Trabzonspor için iyi görünse de kalan yarı için oyun yeterli değildi. Ki tam olarak da öyle oldu. Özel yetenekleri fazla, ihtiyacı daha çok olan Fenerbahçe, Asensio’yla söktü aldı üç puanı. Hiç kızmasın, üzülmesin Trabzonlu; bu takımla bu rakibe çok iyi direndiler. Ve gururlansın Fenerbahçeli, şampiyonluk son yıllarda hiç olmadığı kadar yakın.

Maçın adamı: İsmail Yüksek

