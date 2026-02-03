Körfez’de altın buldu

Tamam rakip Kocaelispor, sen deplasmandasın da Galatasaray’ın kazandığı haftada ekstra oynayacak, kazanacaksın. Evet sol beklerin yok belki ama meşhur sözdür; başarı mazeret kabul etmez! İyi güzel hoş da, kime diyoruz? Arkadaş maç başladı, kim büyük takım, kim şampiyonluk hasreti çekiyor, karıştı! Coşku desen Kocaelispor’da, tempo desen yine onlarda, Fenerbahçe’de bir panik havası, sahasından çıkmaktan aciz.

El Matador sahnede

Taraftarıyla bütünleşmiş ev sahibi, agresif hücumlarla sarı lacivertli kaleyi ablukaya almış, Selçuk İnan’ı bıraksan oyuna girecek. Orta sahası devre dışı kalmış Fenerbahçe hücumu düşünemiyor bile, Semedo’nun kanadı yol geçen hanına dönmüş, Skriniar ile Oosterwolde savaşıyor, Ederson geçit vermiyor. Sarı lacivertliler ilk yarının golsüz beraberlikle bitmesine razı görünürken, Asensio sahne alıyor. İspanyol öyle bir yerden, öyle bir vuruyor ki, boğa olsa yıkılır!

Hakem ile taraftar!

Fenerbahçe şampiyon adayı gibi oynamıyor, şampiyonluğa hasret gibi hiç oynamıyor amma velakin bir yıldız çıkıyor maçı alıyor. En-Nesyri, Kerem gibi pahada ağır sahada hafif isimlere rağmen kâh Talisca kâh Asensio sırtlıyor takımı. Dün de tam olarak böyle oldu. Zoru kolay etti İspanyol. Altın değerinde bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Bir sözümüz de hakem ile Kocaeli tribününe, “Selçuk İnan’ı neden atmadın hocam?” ve “Sizin bu ahlak dışı hırsınız, öfkeniz kime, yeşil siyahlılar?

Maçın adamı: Marco Asensio

Mehmet Emin Uluç’un önceki yazıları...