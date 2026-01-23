Galiptir bu yolda mağlup

Süper Kupa’yı alan, Süper Lig’de gaza basan Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde de ilk 8’e dikmişti gözünü. “Ne yardan geçerim ne serden” diyordu sarı lacivertliler de, futbolda golcü kadar büyüksün işte! Varlığı ile yokluğu fark etmeyen En-Nesyri dün izinliydi. Avrupa’da golsüz Duran sahada, takımın en skoreri Talisca kulübedeydi. El mecbur, ligdeki Göztepe maçını da düşünen Tedesco, kıymetlisini korumak zorundaydı.

Ah o kayıp puanlar

Hâl böyle olunca topla Fenerbahçe oynadı, golü ve pozisyonları Aston Villa buldu. Viktoria Plzen ve Ferençvaros maçlarında hiç yoktan kaybedilen puanlar olmasa hiç böyle derin hesaplara dalınmayacaktı ama Müslüm Baba’nın dediği gibi “Son pişmanlık neye yarar!” Rakibin önemli eksikleri, Kadıköy ortamı falan umutları körüklese de hayaller gerçek olmadı. Zira rakibin oynayanları eksikleri aratmazken, Fenerbahçe’nin oynayanları eksikti!

Enseyi karartmayın

Derbi golleri dışında pek görünmeyen Duran, kendini arayan Kerem, ne halt ettiği belirsiz Nene! Elinde alternatif olmayan hoca ne yapsın. Son çare Talisca’yı attı oyuna ancak yedek Bizot kalesinde devleşince geçmiş olsun. Yine de karalar bağlayacak bir durum yok. Belki ilk 8 olmayacak ama bu takım UEFA listesindeki değişikliklerle Avrupa’da devam etmeyi değil çok daha fazlasını vadediyor.

Maçın adamı: Jadon Sancho

