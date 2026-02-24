Şampiyonluk benim neyime

Kimse kusura bakmasın, bu Fenerbahçe adam olmaz. Galatasaray’ın kaybettiği haftada, hem evinde, hem de Kasımpaşa’yla oynadığın maçı kazanamıyorsan, şampiyon da olma arkadaş. Tamam Skriniar yok, yerine oynayan Çağlar da sakatlandı, üstüne Oosterwolde de gitti. Hadi bunlar savunma bahaneleri, peki sen hücumda ne yaptın. Size soruyorum milyon avroluk yıldızlar, size soruyorum rekorların efendisi sayın Tedesco.

Bu nasıl bir oyun?

Musaba ile Nene’nin aksaklığına ürettiğiniz çözüm Mert’i sahaya atmak mı? Kerem neden oturdu? Kante ile Fred arasında bizim bilmediğimiz nasıl bir fark var ki, fiziksel olarak eksik Fransızı, çok daha diri sambacıya tercih ettiniz? Nasıl bir oyun kurgunuz vardı ki, gol bulmak için Cherif’ten medet umdunuz? Nottingham maçında kötüydünüz, çıtayı yükselttiniz, berbat ettiniz!

Tebrikler Cimbom

Evet, maçın ilk yarısında Nene’ye yapılan faulde Yasin Kol’un veremediği penaltıyı VAR’daki Sarper Barış Saka da göremedi. Buz gibi penaltı verilse ve gol olsa başka bir senaryo olabilirdi ama beraberliği buna bağlayacak hâliniz yoktur umarım. Asensio’nun hayat öpücüğüne rağmen ölmekte ısrarcı bu takım şampiyon falan olamaz. Kimse kendini kandırmasın, Galatasaray’ın üst üste dördüncü şampiyonluğunu hep beraber izleriz.

Maçın adamı: Gianniotis

