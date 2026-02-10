İyi ki golcüsü yok!

Attı, yattı, kazandı Fenerbahçe. Savunma sigortası Skriniar olmasa da, Metin Diyadin’le ritim bulan Gençlerbirliği karşısında tartışmasız favoriydi sarı lacivertliler ve Kadıköy’de sürprize izin vermedi Tedesco’nun askerleri. “Golcüsü yok” diyenlere inat maçın ilk yarım saatinde Talisca’sıyla Kerem’iyle fişi çekti Fenerbahçe ama bir de hakemler olmasa… Aslında penaltıya kadar kafa kafaya bir oyun vardı sahada, sonra VAR devreye girdi ve Gençlerbirliği’nin gardını düşüren penaltı geldi.

Bir de Skriniar olsaydı

Oysa… Esas golcüsü olmayan Tedesco elindeki malzemeyi sahaya doğru yaymış; Talisca sahte 9’u kusursuz oynarken, Asensio 10 numara işler yapıyordu. Kanatlardan Nene ve Kerem’in içeri koşularını arkadan Semedo ile Mert destekliyordu. Guendouzi ve Kante birebir oynayan rakipleri üstlerine çekerken boşa çıkan Çağlar ve Oosterwolde’ye topu doğru kullanmak kalıyordu. İşte burada sınıfta kalma olmasa çok daha faklı bir Fenerbahçe izlenebilirdi ki, Skriniar’ı en çok da bu anlamda aradı ev sahibi.

Galibiyetime gölge etme

Neyse konumuza dönelim, hakemin olmadığı için görmediği penaltıyı VAR uydurdu, hakem onayladı ve Fenerbahçe öne geçti. Sanki tarihte ilk kez böyle bir şey olmuş gibi Gençler oyuna küstü, sarı lacivertliler uzun zamandır kayıp olan Kerem’le farka gitti. Ederson’un kariyerine yakışmayan hatası skoru değiştirse de sonuca etki etmedi. Oostwerwolde’nin oyunda kalması hakemin bir lütfuydu, hem de Trabzon deplasmanı öncesi. Maç üç kere oynansa beş kere Fenerbahçe kazanırdı, hakem gölge etmese daha güzel olurdu.

Maçın adamı: Marco Asensio

Mehmet Emin Uluç’un önceki yazıları...