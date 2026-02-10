Son günlerde yıkıcı medya faiz konusunu diline doladı. Devletin 2026'da ödeyeceği faiz 2,7 trilyon TL'ye ulaşıyor. Bu, günde ortalama 7,5 milyar TL faiz ödemesi anlamına geliyor, bu para vatandaşın cebinden çıkacak diye yaygara koparıyorlar. Yalanınız batsın e mi!..

Bütçede asıl ağırlık, cari transferler ve personel giderlerinde. Cari transferler denilen kalem; sosyal güvenlik sistemine yapılan transferler, mahallî idarelere aktarımlar ve çeşitli hane halkı/kurum desteklerinden oluşuyor. İşte bu iki kalem, yani cari transferler ve personel giderleri; bütçenin neredeyse üçte ikisini oluşturuyor. Türkiye büyük bir devlet organizasyonuna sahip. Kamuda çalışan personel sayısı 5 milyondan fazla! Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde 20 milyonluk bir grup söz konusu. Bunlara para verilmesin mi? Memurlar sokağa mı atılsın? Bunu mu istiyorsunuz yüzsüzler!..

Trump’ın kurduğu korku imparatorluğu yüzünden sadece Türkiye’de değil, dünyada savunma harcamaları büyük bir hızla artıyor... Küresel ölçekte güvenlik riskleri yükseldikçe, bütçeler de bu alana daha fazla kaynak ayırıyor. Bu genel eğilim, bizim bütçe rakamlarımıza da yansıyor.

2025’te savunma ve güvenlik sektörü için toplam ödenek 1.608 trilyon lira seviyesindeydi. 2026’da ise bu rakam 2.155 trilyon liraya çıkıyor; yani bir yılda yaklaşık %34’lük bir artıştan söz ediyoruz. Üstelik bu büyüklük, 2026 bütçesinin toplamı içinde yaklaşık %11’lik bir ağırlığa karşılık geliyor.

Millî Savunma Bakanlığı’nın kendi bütçesi 823 milyar lira. Ancak devletin “savunma harcamaları” 1.202 trilyon lira buna; iç güvenlik de eklenince toplam 2.155 trilyon liraya ulaşıyor. Vatandaşın güvenliğini sağlamak için bu harcama yapılmak zorunda. Yapılmazsa ne olur biliyor musunuz? Üç kuruşluk ülkeler karşımıza dikilir, bize posta koymağa kalkar!

Türkiye dünyanın en az borçlu ülkelerinden biri. Avrupa Birliği kriterlerine göre kamu borcumuzun millî gelire oranı yüzde 25'in altında. Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 80'in üzerinde, dünyada ise ortalama yüzde 60'larda.

Türkiye'de kişi başına genel yönetim borç stoku 3 bin 750 dolar. Almanya'da 44 bin 500 dolar, İngiltere'de 55 bin 200 dolar, Fransa'da 69 bin dolar, ABD'de 105 bin dolar. Deprem veya geçici likidite etkileri olabilir ama stok-değer olarak bakarsanız borcun millî gelire oranı en düşük ülkelerden biriyiz.

Cumhur ittifakı ile tarihimizin en parlak dönemini yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi dünyanın en etkili ve güçlü ülkelerinden biri hâline getirdi. Sözünü tuttu. CHP gibi çöp tenekesi vermedi! İki yılda deprem bölgesinde 455 bin konutu sıfırdan yaparak yıkılan 11 şehri yeniden imar etti.

23 yıldan beri gece gündüz demeden halka hizmet ediyor. Yapamadığı tek bir şey kaldı; Ay’ı dünyaya indirmek! Gözler kör ise güneşin kabahati ne!

