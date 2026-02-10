e-Ticaret’te en fazla şikâyet edilen problemlerin başında “kata teslimat” konusu geliyor. Mevcut uygulamada kargo firmaları tek parça hâlinde 30 kilogram/desi ve altındaki gönderiler kata teslim ediliyor. Sınırın aşılması hâlinde teslimat bina kapısında yapılıyor. Bu durum e-Ticaret firmaları ile tüktecitileri karşı karşıya getiriyor.

Cemal Emre Kurt / ANKARA - Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, bu durumda tüketicinin ekstra taşıma maliyetine katlanmak zorunda kaldığına dikkati çekerek, “Yönetmelikte, kargo firmasının teslim aldığı eşyayı hasarsız, zamanında ve güvenli şekilde alıcıya ulaştırmasını gerektiğini belirtmekle birlikte ‘kata teslim’ veya ‘bina kapısı’ ayrımı yok. Gerek mevzuattaki boşluk, gerekse denetim eksikliği caydırıcı cezaların olmaması şikâyetlerin devamına neden oluyor. Tüketici hukuku açısından ‘adres teslim’ şeklinde alım yapıldıysa bu kapıya yani daireye kadar olduğu anlaşılmalı. Eğer firma önceden ‘30 kg üzeri bina kapısına bırakılır’ diye bilgilendirmemişse, bu durum tüketiciyi yanıltma ve ayıplı hizmet olarak kabul edilmeli. Tüketici sorunla karşılaşmaması için satıcının kargo politikasını sormalı, teslim edilemeyen kargolarda tüketiciye SMS bilgilendirme yapılmalı, kapıya bırakıldıysa mutlaka teslim edildiğini gösterir fotoğraf çekilmeli” dedi.

Güllü, vatandaşların 186 bin liraya kadar mağduriyetlerde ise Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabileceğini söyledi.

