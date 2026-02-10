NATO’nun Steadfast Dart 2026 Tatbikatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 66’ncı Mekanize Piyade Tugayı ve görevli kara unsurları Almanya’ya ulaştı. Yaklaşık 2 bin personelin katıldığı tatbikatta, TCG Anadolu’nun öncülüğünde Türkiye’nin NATO’nun savunma ve caydırıcılık gücüne verdiği katkı dikkati çekti.

Türkiye’nin Steadfast Dart 2026’daki aktif rolü Alman basınında da geniş yer buldu. Kieler Nachrichten gazetesi, NATO görev grubunun merkezinde Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait yeni amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’nun bulunduğunu yazdı.

“TÜRKLERE MÜTEŞEKKİRİM”

Basın ayrıca, görev grubunda ayrıca TCG İstanbul, TCG Oruç Reis fırkateynleri ile TCG Derya filo ikmal gemisinin de yer aldığını aktardı. NATO Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Brunssum Komutanı General Ingo Gerhartz, tatbikata ilişkin açıklamasında Türkiye’nin rolüne vurgu yaparak, “Bu dönemde Güney Avrupa ülkelerinin bu sorumluluğu üstlenmesi güçlü bir mesajdır. Türk Deniz Kuvvetlerinin sağladığı önemli katkıdan dolayı müteşekkirim” demişti.

“BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ

Öte yandan NATO Müttefik Orta Kuvvet Komutanlığı da sosyal medya üzerinden Türkiye’ye ait zırhlı araç ve askerî teçhizatın Almanya’ya sevk edildiğini duyurdu. Paylaşımda, Türk 66’ncı Mekanize Piyade Tugayı’na ait unsurların NATO Müttefik Tepki Gücü konuşlandırmasının bir parçası olduğu belirtilirken, “Birlikte Daha Güçlüyüz” mesajı öne çıkarıldı.



