Eski İngiltere Washington Büyükelçisi Peter Mandelson’ın, Epstein ile ilgili yayımlanan belgeleri İngiltere’yi karıştırdı. İngiltere Başbakanlık Genel Sekreteri Morgan McSweeney’nin önceki gün istifası sonrası Başbakan Keir Starmer’ın İletişim Direktörü Tim Allan da dün görevini bıraktığını duyurdu.

Allan, hükûmetten ayrılan dördüncü iletişim direktörü oldu. Mandelson’un Epstein’dan 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, ayrıca reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla çekilmiş uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı.

İşçi Partisi kulislerinde Starmer’ın görevden nasıl alınabileceği konuşuluyor. Bazı milletvekilleri, yaşananların ardından yalnızca Başbakan Starmer’ın da sorumluluk alması gerektiğini savundu.

Başbakan Keir Starmer

Starmer’ın bu hafta içinde istifa edebileceği dillendirilirken yerine İçişleri Bakanı Şabana Mahmud ismi geçiyor.

Şabana Mahmud’un İngiltere’nin ilk Müslüman başbakanı olma ihtimali konuşulurken sosyal medyada birçok İngiliz buna tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Şabana Mahmud

1980 yılında Keşmirli Pakistanlı Müslüman bir ailenin çocuğu olarak Birmingham’da dünyaya gelen Şabana Mahmud, babasının inşaat mühendisi olarak çalıştığı Suudi Arabistan’da çocukluğunun bir bölümünü geçirdikten sonra Birmingham’a döndükten sonra siyasete atıldı.

