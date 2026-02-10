İngiltere’ye ilk Müslüman başbakan gelebilir! Starmer'in koltuğu sallanıyor
Eski İngiltere Washington Büyükelçisi Peter Mandelson’ın, Epstein ile ilgili yayımlanan belgeleri İngiltere’yi karıştırdı. İngiltere Başbakanlık Genel Sekreteri Morgan McSweeney’nin önceki gün istifası sonrası Başbakan Keir Starmer’ın İletişim Direktörü Tim Allan da dün görevini bıraktığını duyurdu.
- Allan, hükümetten ayrılan dördüncü iletişim direktörü oldu.
- Mandelson'un Epstein'dan 75 bin dolar aldığı ve reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla çekilmiş uygunsuz fotoğraflarının paylaşıldığı ortaya çıktı.
- İşçi Partisi kulislerinde Starmer’ın görevden alınabileceği konuşuluyor.
- Bazı milletvekilleri, yaşananların ardından yalnızca Başbakan Starmer’ın sorumluluk alması gerektiğini savundu.
- Starmer'ın istifa edebileceği ve yerine İçişleri Bakanı Şabana Mahmud'un geçebileceği dillendiriliyor.
- Şabana Mahmud'un İngiltere'nin ilk Müslüman başbakanı olma ihtimaline sosyal medyada tepki gösterildi.
1980 yılında Keşmirli Pakistanlı Müslüman bir ailenin çocuğu olarak Birmingham’da dünyaya gelen Şabana Mahmud, babasının inşaat mühendisi olarak çalıştığı Suudi Arabistan’da çocukluğunun bir bölümünü geçirdikten sonra Birmingham’a döndükten sonra siyasete atıldı.