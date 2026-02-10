Kırklareli’nin İnece beldesinde süt ürünleri üretim tesisine ait depoda yangın çıktı. İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi, işte son durum....

İnece beldesinde bulunan süt ürünleri üretim tesisinin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'a bağlı itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kırklarelide sıcak saatler! Fabrikada yangın çıktı, ekipler harekete geçti

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın söndürme çalışmalarına AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri de destek verirken, ekiplerin koordineli çalışması sonucu alevler saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi. Yangında fabrikanın depo kısmında maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

