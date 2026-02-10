İhlas Haber Ajansı
Evinde oturan adama kamyonet çarptı! Kocaeli'de akılalmaz kaza
Kocaeli'de dün akşam şoke eden bir kaza meydana geldi. İzmit ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı ev duvarının yıkılması sonucu, duvardan kopan parçaların altında kalan ev sahibi hastanelik oldu.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında 28 Haziran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UH 2239 plakalı kamyonet sürücüsü M.K., geri manevra yaptığı sırada aracı, komşusu Ahmet Kılıç'ın evinin duvarına çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle duvarın bir kısmı yıkıldı. Yıkılan duvardan kopan tuğlalar, o sırada evinin solunda oturan Ahmet Kılıç'ın üzerine devrildi. Kılıç yaralanırken, büyük korku yaşayan ev halkı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kılıç'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
