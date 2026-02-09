Bilecik'ten arkadaşları ile Mardin'e geziye giden Melek Durmuş ve Ayşenur Kutukçu, tırla çarpışan araçlarında can verdi. 3 kişi de yaralanırken Kutukçu gözyaşları arasında toprağa verildi.

Geçtiğimiz gün Bilecik'ten Mardin'in Artuklu ilçesine giden genç kızların bulunduğu araca tır çarptı. 47 AAV 059 plakalı tır ile 34 SB 6901 plakalı otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

2 ARKADAŞ DA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobilde bulunan Melek Durmuş (26) olay yerinde, Ayşenur Kutukçu (26) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın cenazeleri memleketleri Bilecik'e gönderildi.

Ayşenur Kutukçu'nun cenazesi bugün Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Çarşı Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçelievler Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Melek Durmuş'un cenazesi ise ikindi namazını müteakip Bilecik merkez İmam Hatip Tatbikat Camii'nden kaldırılarak Pelitözü Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek.

3 KİŞİ DE YARALANDI

Öte yandan feci kazada yaralanan Muhammed Heja S. (22), Kadir Can S. (24) ve Beyzanur Ç.'nin (26) tedavileri hastanede sürüyor.

