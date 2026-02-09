Galatasaray'ın ara transferin son günlerinde Barcelona'nın 18 yaşındaki defansif orta saha oyuncusuna 30 milyon avroluk teklif götürdüğü ancak İspanyol devinin geri çevirdiği ileri sürüldü.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminin sona anlarında Barcelona'nın yıldızı için teklif yaptığı belirtildi.

Sport'un haberine göre; orta saha bölgesini genç bir hamle ile güçlendirmek isteyen Okan Buruk, yönetimden Barça forması giyen Marc Bernal'ı istedi.

30 MİLYON AVROLUK TEKLİF

Dursun Özbek'in 18 yaşındaki İspanyol isim için bonservis görüşmelerine onay verdiği, 30 milyon avroluk bir teklif yapıldığı ve oyuncuya mevcut maaşının neredeyse üç katına çıkacak bir sözleşme önerildiği iddia edildi.

KATALAN DEVİ REDDETTİ

Barcelona yönetiminin Marc Bernal için daha önce gelen teklifleri reddettiği gibi Galatasaray'ın yaptığı teklifi de geri çevirdiği öne sürüldü.

BU SEZON 18 MAÇTA SÜRE ALDI

Barcelona formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Bernal, birer gol ve asistlik performans sergiledi.

