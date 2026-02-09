Meteoroloji, 13 il için sarı kodlu uyarı yayımladı; yurt genelinde aralıklı yağışlar etkili olacak. Kısa süreli soğumanın ardından hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru 7-8 derece artması bekleniyor. Doğu kesimlerde ise kar, buzlanma ve çığ riskine karşı uyarı yapıldı.

13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji’den 13 il için sarı kodlu uyarı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Adana, Ağrı, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Muş, Siirt, Tunceli, Batman ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, iç ve doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ise kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Özellikle Kıyı Ege, Manisa, Antalya’nın doğusu, Rize, Artvin, Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgârın ise Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-70 km/saat hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi uyarısı yapıldı.

HAVA SICAKLIKLARI GEÇİCİ OLARAK DÜŞECEK

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarın (Salı) iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına ineceği, Perşembe gününden itibaren ise yeniden artacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu’da sıcaklıkların hafta sonuna doğru 7-8 derece artması bekleniyor.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

İstanbul: Salı günü 8 derece civarında seyredecek hava sıcaklığı, cumartesi günü 16 dereceye kadar çıkacak.

Ankara: Salı günü yüksek kesimlerde sulu kar görülebilir, en yüksek sıcaklık 6 derece olacak. Cumartesi günü ise 13 derece bekleniyor.

İzmir: Salı günü 13 derece, cumartesi günü 19 derece.

Yağışların önümüzdeki günlerde tüm bölgelerde yerel olarak etkisini sürdürmesi beklenirken, Doğu Anadolu'da ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.

