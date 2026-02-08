Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de Alanyaspor ile berabere kaldıkları müsabakanın ardından değerlendirmeler yaptı. Müsabakanın ilk 20 dakikasında çok kötü bir oyun sergilediklerini söyleyen Yalçın, 6 dakikalık uzatma süresini az bularak hakem ve oyunu geciktirmekle suçladığı Alanyaspor kalecisine tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR 20 DAKİKA GÖRMEDİK"

İlk 20 dakika çok kötü bir oyun sergiledikleri söyleyen Yalçın, "Sezonun herhalde en kötü 20 dakikasıyla başladık. Şimdiye kadar böyle bir 20 dakika görmedik. Geriye düştük. Moral bozuldu. Taraftarı kaybettik 20 dakikada. Sonra oyuncularımız çok mücadele etti. 25'ten sonra oyun bize döndü. İkinci yarı tamamen bize döndü. Böyle kötü 20 dakikalar, basit hatalar, konsantrasyon bozukluğu ciddi sorunlar yaşatıyor. Bugün bunu yaşadık. Çocuklar çok mücadele etti ama bugün kısmet değilmiş demek ki..." dedi.

"TÜRK FUTBOLUNU BU HALE SOKMAYA KİMSENİN HAKKI YOK"

6 dakikalık uzatma süresini çok az bulduğunu söyleyen ve Alanyaspor kalecisi Paulo Victor'u zaman geçirmekle suçlayan Yalçın, "6 dakika uzatmayı anlamadım. Brezilyalı mı o kaleci nereli, yerden kalkmadı. Bu işleri iyi öğrenmiş, nereden öğrendiyse... Beş kere falan sakatlandı, yerden kalkmadı. Türk futbolunu bu hale sokmaya kimsenin hakkı yok. Normal futbol oynayın. Sürekli vakit geçir, vakit geçir. Maçın en az 15 dakika uzaması lazım. Sadece ikinci golün VAR'ı 6 dakika sürdü. Maalesef futbol böyle, o yüzden bir şey ilerlemiyor zaten." şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası